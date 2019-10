Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 17 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 17 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 17 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, in amore vi sentite in grande forma e tutto procede per il verso giusto, anche perché la complicità con il partner è davvero ai massimi livelli. Le stelle vi garantiscono una buona dose di buonumore e fortuna anche per quanto riguarda i rapporti di amicizia e i viaggi, mentre non va per niente bene il lavoro. Che vi succede? Avete perso lo smalto di un tempo e i risultati, pessimi, sono palesi a tutti. Cercate di rimettervi in carreggiata.

TORO

Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi vede particolarmente stanchi. Dovete cercare di tranquillizzarvi, magari stando con le persone che vi vogliono bene ed evitando per un po’ coloro che pretendono tantissimo da voi, senza darvi nulla. Nel weekend la vostra situazione astrologica migliorerà sensibilmente, abbiate fiducia. Resterà qualche tensione sul lavoro, soprattutto con alcuni colleghi, ma non sarà niente di irrisolvibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, si apre per voi un periodo molto positivo. Non mancheranno successi e soddisfazioni professionali, anche grazie al vostro enorme impegno di queste settimane. Sarete molto contenti, anche perché sentite di meritare tutto. Le stelle, tuttavia, vi invitano a non abbassare la guardia. Non trascurate troppo famiglia e amici, come anche il partner.

CANCRO

Cari amici del Cancro, anche per voi l’oroscopo di Paolo Fox prevede per domani una buona giornata. Sta a voi, adesso, renderla perfetta. Come? Innanzitutto non rovinandola, come vostro solito, a causa del vostro essere lunatici. E soprattutto sfruttando le occasioni per ottenere soddisfazioni in ambito sentimentale, dopo un periodo di piena crisi.

LEONE

Cari Leone, il vostro umore torna a risalire. Avete attraversato una fase davvero tragica, soprattutto a causa di alcuni litigi con il partner che vi hanno tolto serenità. Per vostra fortuna, quando tutto sembrava andare irrimediabilmente a rotoli, le stelle hanno deciso di tornare a sorridervi. Sta per tornare il sereno, ma dovete impegnarvi affinché questo periodo venga messo definitivamente alle spalle.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox annuncia una giornata di nervosismo. Sarà un giovedì all’insegna dello stress e anche di un bel po’ di confusione, dovuto soprattutto ad alcuni rapporti personali che hanno perso lo smalto di un tempo. Sentite di esservi allontanati troppo da amici e parenti e questo vi fa male. Cercate di ricalibrare le vostre priorità: forse sarebbe bene, per una volta, mettere in secondo piano il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli, che godrà di un’aura di imbattibilità nel lavoro: tutti i vostri progetti andranno a buon fine, nonostante l’invidia di alcuni colleghi. Continuate così.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI