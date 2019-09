Oroscopo Paolo Fox domani | 16 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, lunedì 16 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, non state vivendo un periodo facile, soprattutto in amore. Venere in opposizione, del resto, vi complica non poco i piani: cercate di non avere troppe discussioni con il partner e pensate anzi a trovare un modo per recuperare un po’ di complicità. Lavorate anche sulla vostra eccessiva gelosia, che ha causato non pochi problemi nelle vostre precedenti relazioni. Se amate il vostro partner e volete rendere la vostra relazione sana e duratura dove imparare a smussare i lati più duri del vostro carattere. Una bella proposta è in arrivo sul lavoro.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

TORO

Il Toro è alla disperata ricerca di stabilità. Da troppo tempo infatti siete in balia del caso: avete bisogno di una persona che vi stia accanto e vi aiuti a fare ordine nella vostra vita. Saturno e Urano, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, potrebbero darvi una grossa mano in questo senso. Sul lavoro si prospetta un avanzamento di carriera: siate felici del vostro impegno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Amici dei Gemelli, Venere entra nel vostro segno e vi dà una grossa mano a stabilire le priorità nella vostra vita. Avete deciso di fare delle grosse rivoluzioni nella vostra vita, tanto in amore quanto nelle amicizie. Portate avanti i vostri progetti e difendete le vostre scelte da coloro che vorrebbero farvi cambiare idea.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

I nari sotto il segno del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, devono difendersi dalle offensive di alcuni colleghi. Troppi i contrasti sorti ultimamente: vi siete fatti troppi nemici e adesso è il momento di recuperare. Provate a tendere una mano e chiedere scusa: vedrete che anche il vostro umore potrà beneficiarne in positivo.

Il segno fortunato del 16 settembre

Il segno più fortunato di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox è quello dei Gemelli, che da poco ha preso una decisione importantissima per la sua vita e adesso è alla ricerca del coraggio e della forza per portarla avanti. Le stelle sono dalla vostra parte!

LE PREVISIONI DI DOMANI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI