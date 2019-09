Oroscopo Paolo Fox domani | 15 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, domenica 15 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

LEONE

Amici del Leone, come avete visto già oggi la situazione del vostro weekend non è proprio idilliaca. Da qualche giorno, infatti, avete dei problemi economici che vi stanno portando molto stress. Al momento non vedete una soluzione alla portata. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di chiedere aiuto: accettare il soccorso altrui non è una vergogna, anzi. Belle notizie invece in arrivo in amore.

VERGINE

La Vergine vive invece un periodo di grande creatività. Sul lavoro, infatti, alcune vostre intuizioni hanno permesso a tutti di fare un grosso passo avanti. È il momento di godersi tutta la soddisfazione del caso: ovviamente, però, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi dà anche un avvertimento: evitate di spendere tutto ciò che avete guadagnato in un solo momento. Sappiate bilanciare.

BILANCIA

Amici della Bilancia, finalmente siete in ripresa dopo una settimana di grande stanchezza. Approfittate di questo weekend per ricaricare le batterie, senza rinunciare però al divertimento. Organizzate qualcosa di particolare con la famiglia, il partner o gli amici. E non pensate a nulla che abbia a che fare con il vostro lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

L’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede grandi rallentamenti per tutti gli Scorpione. Non è di certo il vostro periodo e lo avete notato ormai da tempo: ogni vostro progetto finisce per fallire miseramente. Non datevi per vinti, però: anzi, cercate di trovare il bello in ogni cosa, anche nella giornata più nera. È l’unico modo per sopravvivere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Il segno fortunato del 15 settembre

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello della Vergine, che potrà godersi appieno una bella soddisfazione che ha avuto sul lavoro nei giorni precedenti. È il vostro momento: siatene fieri.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI DOMANI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI