OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri o in radio su Latte e Miele) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 14 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, Saturno in congiunzione a Plutone vi inviterà a porvi degli interrogativi su alcuni avvenimenti dell’ultima settimana. Come avete fatto a ferire così tanto una persona a cui tenete molto? Come fare ora per rimediare? Secondo Paolo Fox non basterà uno “scusa” per farsi perdonare, ma dovrete dimostrare di voler cambiare atteggiamento in futuro.

TORO

Amici del Toro, con la Luna in Pesci che è congiunta a Nettuno e opposta a Marte avrete qualche discussione sul lavoro. Quando cercano di imporvi un punto di vista molto diverso dal vostro scattate subito, ma in effetti dovreste imparare a ragionare in modo diverso: solo dall’incontro tra tesi e antitesi può nascere la sintesi, sosteneva il filosofo Hegel. Cercate di mostrarvi più disponibili all’ascolto delle posizioni altrui.

GEMELLI

Cari Gemelli, con la Luna in Pesci in quadratura a Giove il vostro non sarà propriamente un ottimo umore. Nella giornata di sabato, infatti, riuscirete a cogliere la nota negativa in tutto, “intossicando” con il vostro atteggiamento anche il partner. Cercate di essere più serafici e, anche se vi siete alzati dal letto con il piede sbagliato, tirate fuori tutto il senso dell’umorismo che riuscite.

CANCRO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani 14 settembre 2019, cari Cancro, avrete qualche difficoltà in più nel mantenervi energici e propositivi per quanto riguarda la realizzazione di un importante obiettivo. “I sogni son desideri di felicità” e a voi non è mai balenato per la testa di rinunciare a qualche aspirazione: rimanete sul vostro percorso e fissate con maggior determinazione l’obiettivo.

Il segno fortunato del 14 settembre

Il segno più fortunato di domani secondo il guru degli astrologi italiani Paolo Fox è il Cancro: anche se avrete qualche difficoltà in più nel trovare la giusta forza per arrivare a uno sperato traguardo, il percorso sarà ricco di insegnamenti utili.

