Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Giovedì 14 novembre 2019 – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox potreste riscoprire l’amore, l’importante è non accontentarsi di una relazione superficiale, nata di fretta, che non porterà da nessuna parte. Alcuni cambiamenti potrebbero destabilizzarvi, ma soltanto se presi sottogamba. Avete attraversato un periodo caotico, non soltanto a causa dell’amore ma anche per le altre sfere della vostra vita. La Luna vi aiuterà a recuperare un sentimento importante.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, state vivendo un periodo importante, l’oroscopo di domani sottolinea l’urgenza di riscoprire alcune emozioni. La Luna in aspetto favorevole raggiungerà il massimo durante il fine settimana. Non lasciatevi sopraffare dalla malinconia e dal pessimismo, avete la possibilità di recuperare un rapporto d’amore, migliorerà l’intesa soprattutto con Toro, Pesci e Capricorno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna opposta al vostro segno crea un po’ di scompiglio nel fine settimana. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, una persona a voi cara potrebbe venir meno alle promesse fatte e per voi non c’è cosa più importante di una promessa. Il lavoro migliora, ma siete ancorati al passato, la tensione nell’aria si taglia con il coltello. Domani concedetevi una sana distrazione pomeridiana.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani sottolinea una forte energia per voi. Siete entrati in un periodo soddisfacente, ma per l’amore dovrete attendere ancora un po’, rimandate i dubbi a fine mese. Dovete imparare a fare chiarezza prima di sbilanciarvi troppo. Passi avanti nel lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede in una posizione migliore rispetto a qualche settimana fa. La Luna è dalla vostra parte e vi aiuta a recuperare terreno. Tenete a bada il nervosismo, siate meno polemici e cercate di comunicare con gli altri senza sopraffarli.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 14 novembre 2019 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 13 novembre 2019: le previsioni segno per segno L'oroscopo di oggi, mercoledì 13 novembre

PESCI

Cari amici dei Pesci, soddisfazioni in arrivo per quelli nati sotto il vostro segno. In amore finalmente tornerà il sereno, il massimo potrete raggiungerlo tra sabato e domenica. Pianificate al meglio il vostro fine settimana e non badate troppo alle incombenze del quotidiano. Prestate attenzione alle vostre finanze.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno. State attraversando un periodo soddisfacente, è difficile dirvi di no, ma l’amore potrebbe essere rallentato dalle vostre incertezze. Prendetevi del tempo per riflettere.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE