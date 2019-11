Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Giovedì 14 novembre 2019 – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 14 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox siete carichi e pronti a tutto, state recuperando le energie e a livello fisico niente che non va. Sfruttate l’adrenalina in circolo per mettervi in gioco, approfittate del periodo fortunato per far fronte ai vari impegni professionali, siete carichi d’entusiasmo e le stelle premieranno la vostra buona predisposizione.

TORO

Cari Toro, Paolo Fox vi suggerisce di essere parsimoniosi e di non sbilanciarvi troppo con le spese in questo periodo: in particolare, chi ha intenzione di lanciarsi in qualche acquisto, dovrà rimandarlo di almeno una settimana. L’amore torna dalla vostra parte, siete di nuovo innamorati ma quelli che vivono già in coppia riscopriranno il piacere del sentimento con maggiore trasporto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la vicinanza della Luna vi aiuta a ritrovare la serenità in amore, da tempo perduta. Dovete soltanto essere meno impulsivi e ragionare di più prima di aprire bocca. La solitudine non fa per voi, evitate di allontanare le persone a voi care soltanto per una pessima risposta o per un atteggiamento ostile. C’è bisogno di un cambiamento nell’amministrazione ordinaria, per qualcuno potrebbero arrivare nuove offerte di lavoro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox la giornata di domani sarà promettente anche grazie all’influenza della Luna che raggiungerà il suo picco nel weekend, quando entrerà ufficialmente nel vostro segno. State attraversando una fase positiva che crea nuovi interessi. Inoltre in famiglia emergeranno meno difficoltà e sarà favorito anche l’amore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vede in questo giovedì 14 novembre una possibile riscoperta dell’intesa, archiviata di recente. Un’amicizia entro fine mese potrebbe diventare qualcosa di più, vivrete settimane di grande passione e trasporto, figli in arrivo per le coppie. Migliora anche il lavoro, ma sarete portati a fare una scelta: per aprire un portone, bisogna prima chiudere una porta.

VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 14 novembre 2019 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 13 novembre 2019: le previsioni segno per segno L'oroscopo di oggi, mercoledì 13 novembre

Cari amici della Vergine, siate molto cauti questa settimana. Secondo Paolo Fox, l’oroscopo di domani sarà contraddistinto da una situazione incerta, dal punto di vista sentimentale dovreste evitare di perdervi in futili dispute, limitatele. Potrete recuperare terreno, soprattutto in campo professionale, mentre in amore persiste il beneficio del dubbio.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli. Ritroverete la serenità, complice anche la Luna che limita gli eccessi d’impulsività.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI