Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 28 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore non cadete in banali provocazioni, perché rischiate di litigare in inutili polemiche. Periodo favorevole sul lavoro, potete portare avanti i vostri progetti. Potete incontrare l’anima gemella se siete single da tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 ottobre 2022), inutile perdere tempo in storie inutili che vi fanno perdere energie e vi deludono. Siete stanchi, volete avere solo persone vere al vostro fianco. Non è il periodo giusto per lanciarsi in sperimentazioni nel lavoro, andate sul concreto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore. Che avete da perdere? D’altronde se siete sicuri che penda dalle vostra labbra, inutile tentennare o fare gli orgogliosi. Giornata interessante per fare proposte e avanzare richieste sul lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se una storia è in crisi potete tentare un recupero. Inventate qualcosa che stupisca il partner. Oppure semplicemente un weekend romantico, una gita fuori porta, una cena. Trascorrete più tempo insieme. Se proprio non va, voltate pagina. Giornata giusta per gli incontri sul lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 ottobre 2022), non rischiate troppo se non ne vale la pena. Ok mettersi in gioco, ma senza bruciarsi, specie sul lavoro. Insomma, non fare il passo più lungo della gamba. In amore se una persona non vi convince è inutile perdere tempo. Passate avanti.

PESCI

Cari Pesci, potreste incontrare presto la persona giusta per la vostra vita. L’anima gemella, quella che vi fa sognare, che vi riempie il cuore e dà colore alle vostre giornate. Vi sembra una cosa da poco? C’è da affrontare una scelta anche un cambiamento di vita se necessario.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sta per arrivare l’anima gemella. Fatevi trovare pronti.