Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 25 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 25 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata di oggi vede le stelle dalla vostra parte, approfittatene per esprimere appieno quello che pensate e quello che provate con il diretto interessato. Evitate di parlare in modo poco chiaro o potrebbero emergere dei malintesi, non volete creare aria di burrasca, vero? Pensate bene alle parole prima di buttarle in un discorso e fate capire il vostro interesse.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete entrati in una fase di recupero, la settimana non è stata esattamente rose e fiori per voi, ma avete trovato il coraggio di rimettervi in sesto, prendetevi maggiore cura di voi stessi e della vostra testa, evitate di litigare anche per la minima sciocchezza e provate a riavvicinarvi alla persona che avete allontanato in questo periodo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa non sarà una giornata positiva per il vostro segno, il nervosismo è palpabile attorno a voi, meglio evitare qualsiasi genere di complicazione. Mantenete la calma ed evitate discussioni, soprattutto al lavoro. Rispettate le scadenze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il guru delle stelle quest’oggi vi vede in cerca dell’amore, chi l’ha già trovato forse non è proprio soddisfatto, avrebbe bisogno di approfondire qualche dettaglio della vita di coppia, e allora fatelo, parlatene e chiaritevi anziché portare rancore. Questo è il momento perfetto per testare la vostra resistenza anche nel campo professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata di recupero in amore per voi, arrivano belle sensazioni da vivere appieno, non siate sempre così pessimisti e godetevi il momento. Occhio alle spese, non andate fuori budget.

PESCI

Cari Pesci, il guru delle stelle vi vede un po’ agitati, sarà colpa dell’amore che vi rende così nervosi? Siate cauti, non affaticatevi troppo e se accusate la stanchezza allora riposatevi, è importante staccare la spina ogni tanto. Non esagerate neanche con il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 25 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: l’amore ha deciso di darvi un’altra opportunità, questa volta non sprecatela.

