Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 7 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata dedicata ai piccoli problemi di cuore, prendetevi un momento per riflettere sul vostro status di coppia e capite cosa vi fa soffrire soltanto così potrete parlare apertamente con il partner e provare a risolvere quello che non funziona. L’amore in questo periodo occupa gran parte del vostro tempo e dei pensieri, ma anche nel lavoro ci sono cose da risolvere.

TORO

Cari Toro, avvertite un po’ di agitazione sentimentale in questo periodo, nella giornata di domani le crisi che avete vissuto negli ultimi tempi potrebbero accentuarsi, cercate però di essere cauti, essere aggressivi per nulla non vi porterà da nessuna parte. Nel campo professionale state attraversando una fase di trasformazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox la Luna domani sarà dalla vostra parte, siete favoriti anche nella vita di coppia, l’amore torna a sorridervi ed è così piacevole! Occhio alle spese, in questo periodo non vi conviene esagerare. Evitate di commettere errori stupidi nel campo del lavoro, Marte è dalla vostra parte e vi protegge.

CANCRO

Cari Cancro, le cose vanno meglio in amore per fortuna, la giornata di domani inizierà con il piede giusto grazie a Venere che vi aiuta a concretizzare i vostri desideri. Nel lavoro anche arrivano buone opportunità, non fatevele sfuggire.

LEONE

Cari Leone, in amore è meglio aspettare qualche giorno prima di mettere a cuocere carne importante, se avete delle decisioni da prendere aspettate il momento giusto, non siate affrettati e cercate di avere anche maggiore fiducia in voi stessi. Avete bisogno di maggiore convinzione nel lavoro, avete voglia di gettare la spugna, cercate nuovi progetti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle in questo periodo siete più interessati al lavoro che all’amore, sarà che forse avete troppi impegni e non riuscite a gestire tutto al meglio, o forse non volete? Vi imbatterete in qualche complicazione, soprattutto con il partner trascurato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: l’amore torna a sorridervi, complice anche il fascino accentuato da questa Venere meravigliosa che si avvicina al vostro segno.

