Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Poalo Fox quella di domani sarà una giornata complicata dal punto di vista sentimentale, rispetto ai giorni scorsi però potrete tirare un sospiro di sollievo, per fortuna il peggio è passato. Chi vive in coppia potrebbe provare qualcosa di nuovo. Nel lavoro invece serve pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani in questa giornata c’è ancora qualcosa che non va, non siete convinti di quello che fate, ma non innervositevi troppo, evitate di perdere la pazienza e di creare inutili tensioni attorno a voi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una lunga giornata di riflessione, chi ha una relazione da tempo sarà impegnato a riflettere su quello che funziona e cosa no, siete agitati e nervosi e il vostro stato d’animo peggiorerà in serata. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di strafare, non ce n’è bisogno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle domani dovrete provare ad essere più prudenti, siate saggi, aprite bene gli occhi e valorizzate di più i sentimenti, siate meno freddi con il partner, anche se quella di domani forse non è la giornata più indicata per parlare d’amore. Cautela anche nel campo professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani sarà una giornata critica, occhio alle polemiche, anzi meglio se le evitate. Pensate bene a cosa dire e a chi rivolgervi, siate minimalisti. La Luna contraria purtroppo vi rende irascibili, basta poco per farvi esplodere.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è dalla vostra parte secondo il guru delle stelle, ci sono emozioni positive in questo periodo e i rapporti sono favoriti. Occhio a non spendere troppi soldi, ci sono troppe spese e le ferie si avvicinano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata positiva per il vostro segno, la Luna favorevole vi regalerà tante emozioni positive.

