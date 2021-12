Oroscopo Paolo Fox 2022: le previsioni dell’anno segno per segno

OROSCOPO PAOLO FOX 2022 – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Paolo Fox del 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo del nuovo anno è stato diffuso nel corso della trasmissione I Fatti Vostri in onda su Rai 2. Di seguito le previsioni segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox del 2022:

Ariete

Cari Ariete, negli ultimi mesi avete dovuto affrontare qualche imprevisto. Presto ci saranno ottime novità, in particolare la seconda metà del 2022 sarà meravigliosa per l’amore. Tanta fortuna per il lavoro a maggio, è il momento migliore per prendere decisioni importanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Urano in Toro sta portando una serie di cambiamenti non indifferenti, che si consolideranno nel 2022. Qualcuno vi proporrà qualcosa di buono. Luglio è un mese importante per l’amore. Sul lavoro anche i mesi estivi saranno ricchi di novità.

Gemelli

Cari Gemelli, Giove non esattamente favorevole porterà con sé questioni legali ancora in sospeso. Potrete rinnovare accordi importanti. Aprile sarà un mese ottimo e proficuo in ambito lavorativo. Attenzione alle relazioni amorose, potrebbe essere il momento per costruire qualcosa di speciale. U matrimonio o una convivenza per esempio.

Cancro



Cari Cancro, ci sono grandi perplessità alla fine di questo anno. Le stelle non vi favoriscono, in ambito lavorativo c’è stata una chiusura. Sul lavoro consolidate le cose che volete fare, l’importante è che abbiate un po’ di pazienza. La prima parte dell’anno sarà di osservazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’anno nuovo (2022), in amore sarete un po’ sbandati, soprattutto nei primi mesi. Avete superato sfide non di poco conto, adesso cercate di rimettere fieno in cascina, soprattutto a livello economico. Agosto sarà un mese favorevole per chi si vuole sposare o avere figli, con la protezione di Venere.

Vergine

Cari Vergine, l’inizio anno è un po’ all’insegna dei capricci e della tensione. Non sarà facile cambiare rotta, ma la vostra determinazione vi darà una mano. I single possono togliersi belle soddisfazioni, ma devono osare di più. Evitate dispute soprattutto sul piano lavorativo. In estate la fortuna sarà al top.

Bilancia

Cari Bilancia, la prima parte dell’anno porterà qualche dubbio in amore. Potrete recuperare tra maggio, giugno e luglio. Sul lavoro avanzate ottime proposte e richieste, attenti però all’opposizione di Giove. Potrebbe esserci qualche discussione con i vostri superiori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2022, Giove premia chi non ha paura di aprirsi ai sentimenti e lanciarsi in nuove avventure. Giugno sarà sottotono per quanto riguarda l’amore, abbiate cautela. Già dall’estate vi aspetta un periodo brillante per l’amore. Potete compiere scelte azzardate ma vincenti.

Sagittario

Cari Sagittario, ci saranno un po’ di alti e bassi, a causa di un Giove ballerino. Attenzione a dispute e scontri. La fortuna migliorerà nei mesi centrali dell’anno. Il 2022 sarà propizio per chi vuole comprare casa o magari andare a vivere da solo, ci sta arrivati ad una certa età! Coltivate i vostri sogni.

Capricorno

Cari Capricorno, anche quest’anno sarete assoluti protagonisti, soprattutto fino ad aprile. Se avete qualche progetto importante da realizzare, fatelo entro quel mese. Da maggio potrebbero esserci cambiamenti sul lavoro. Non fate prevalere troppo il vostro orgoglio, a volte è necessario fare buon viso a cattivo gioco.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2022 le cose andranno bene nei primi mesi per quanto riguarda i sentimenti. Molti di voi non amano una relazione fissa e stabili, ma preferiscono amori di una notte o senza impegno. Giugno e luglio ottimi per firmare un accordo.

Pesci

Cari Pesci, Giove in transito vi darà grandi emozioni e opportunità per il futuro. Aprile e maggio vi permetteranno di togliervi ottime opportunità, ricordate che i cambiamenti sono sempre importanti. Il 2022 potrebbe essere quello giusto per un matrimonio o una convivenza. Sul lavoro potrebbe arrivare una promozione tra aprile e giugno.