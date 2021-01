Oroscopo Paolo Fox 2021: le previsioni per i Toro

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per i Toro nel 2021? Siete di questo segno e cercate risposte? Questo articolo fa al caso vostro. Dal 2008 il noto astrologo pubblica l’Oroscopo dell’anno che verrà. La nuova edizione – “L’Oroscopo 2021” – è già in libreria. “Ho iniziato a studiare astrologia 43 anni fa”, ha detto Paolo Fox. “Certo, non è una scienza esatta, ma una disciplina che ci aiuta a definire la nostra evoluzione personale, i rapporti con gli altri, le potenzialità nel quotidiano, i cambiamenti importanti della vita”. Ma qual è l’oroscopo di Paolo Fox per i Toro nel 2021? Vediamolo insieme.

Cari Toro, sarà un anno di conservazione, con un po’ di insicurezze nel lavoro e nelle relazioni sentimentali. Chiederete qualcosa in più a chi vi circonda. I mesi centrali del 2021 saranno i migliori, specie maggio e giugno. Attenzione alle finanze e alle questioni legali che dovrete affrontare.

Abbiamo visto l’oroscopo per i Toro, ma chi è Paolo Fox? Fin dagli anni novanta il noto astrologo si occupa di astrologia nei mass media, proponendo il suo oroscopo nelle trasmissioni televisive della Rai e anche in radio, su LatteMiele e Radio Deejay; le sue prime apparizioni televisive sono state nelle trasmissioni di Rai 1 Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In. Dal 2002 propone il suo oroscopo a I fatti vostri e nella trasmissione della domenica mattina di Rai 2, Mezzogiorno in famiglia, dove propone la sua classifica. Dal 2006 al 2009 Paolo Fox ha interpretato se stesso prestando la voce all’oroscopo in radio nella serie tv L’ispettore Coliandro. Cinema: nel 2014 ha interpretato se stesso nel film di Natale Ma tu di che segno 6?

