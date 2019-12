Oroscopo oggi: venerdì 6 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 6 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 6 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi vi vede di pessimo umore. Avete trovato il coraggio di far valere la vostra parola, ma avete qualche rimorso, forse perché avreste voluto condire di più il discorso. Smettetela di guardare indietro, da oggi si punta soltanto al futuro e dovrete farlo con un atteggiamento diverso, altrimenti rischierete di commettere gli stessi errori.

Toro

Cari amici del Toro, la Luna opposta crea qualche problema in amore. Non state attraversando un periodo facile, dovreste approfittare del fine settimana per rimediare a un errore commesso, il partner è stufo del vostro atteggiamento sfuggente, dovreste pensare a un gesto romantico per guadagnare qualche punto in più. Il lavoro si trascinerà le sue agonie dietro anche nel weekend.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi denota una vena poetica nel vostro segno. Avvertite il bisogno di colorare la vostra vita, evitate il pessimismo di Leopardi e concedetevi un bagno d’umiltà ripensando a quelle scale scese dando il braccio al vostro partner. Forse è il caso di acquistare un nuovo taccuino e partire da zero, componete nuove rime.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi è certo che qualcosa non va. D’accordo che è venerdì, ma se questi sono i presupposti del weekend vuol dire che vivrete tre giorni difficili. L’amore ha deciso di restituirvi pan per focaccia, avete deciso di giocare con il fuoco e adesso dovete beccarvi l’ustione senza lamentele. Il lavoro potrebbe anche aiutarvi con una piccola gratifica, ma senza volontà non si va da nessuna parte.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, giornata interessante per voi, che amate dedicare del tempo a voi stessi, anche soltanto per lustrare la criniera. Limate gli artigli e conservate il coraggio per tempi migliori. Avete finalmente messo in chiaro la vostra posizione e siete in attesa di un riscontro. L’amore vi ricorda l’importanza dei valori, il Natale si avvicina, non sarà il caso di scrivere una lettera a Babbo Natale?

Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle finalmente guardano al vostro segno con un grande sorriso, smettete di brancolare nel buio, lasciatevi guidare dalla luce sorprendente della Luna. Questo è tempo d’amore. Il freddo dicembrino con la giusta dose di coccole sotto le coperte vi farà riscoprire la gioia di amare ed essere amati, non date spazio al broncio, ammazza la libido.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vi spinge a prendere coraggio. Dovete affrontare i vostri demoni e non nasconderli sotto lo zerbino. Siete grandi e vaccinati e non sarà la gonna di vostra madre a proteggervi dai problemi del mondo. Tutti abbiamo uno scheletro nell’armadio, ma è importante fare pulizia ogni tanto. Una volta confessato il vostro segreto, potreste sentirvi molto meglio.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, siete sul piede di guerra quest’oggi. Il vostro potrebbe essere un venerdì velenoso, guai a chi si avvicina con cattive intenzioni! Non siete di buonumore e non avete voglia di ascoltare le lamentele altrui, gli amici percepiscono immediatamente l’aria malsana, ma i più ingenui sfidano la sorte e provano ad avvicinarsi chiedendo consigli. Forse è il caso di darvi malati, così non darete troppo nell’occhio con il vostro caratteraccio.

Sagittario

Cari Sagittario, l’intensità di Venere nel vostro segno porterà a casa una vittoria in amore. Finalmente potete ritenere conclusa la trattativa sentimentale: avete dichiarato il vostro interesse e avete ottenuto un buon riscontro, siete soddisfatti e potete finalmente rilassarvi. Archiviata l’ansia da prestazione, potete tornare con la testa al lavoro. Rimboccatevi le maniche, a Natale c’è da sudare!

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 dicembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 dicembre 2019

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi ha deciso di premiarvi. Per quanto stancante, questa settimana si concluderà al meglio. In vista del fine settimana, organizzate delle attività interessanti in compagnia delle persone care. Non lasciatevi buttare giù dalle malelingue, cercate di pensare sempre positivo.

Acquario

Cari Acquario, arriva un po’ di vento del nord a raggelare i buoni intenti. Questa settimana era partita per il verso giusto, ma non avete saputo reggere la pressione e siete finiti a gambe all’aria senza sapere come o perché. L’inverno è arrivato, vi siete preparati a lungo e siete pronti per la battaglia. Mentre decidete se essere più un Lannister o uno Stark, il vostro partner è certamente un Targaryen e lascia una scia infuocata a ogni discussione.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi vuole rendere questo venerdì spumeggiante. Non dovete aspettare la primavera per un po’ di pulizia, potete iniziare già da adesso a potare i rami secchi. Le amicizie nocive non fanno bene al vostro cuore debole, dovete prendere coraggio ed eliminare tutto quello che può farvi male.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

TUTTI GLI OROSCOPI