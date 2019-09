Oroscopo oggi: venerdì 27 settembre 2019. Le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 27 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, siete entrati in una fase di revisione sentimentale, tutti i nodi vengono al pettine, non potete più temporeggiare anche perché i problemi non hanno fatto che accumularsi e dovete capire quanto il gioco vale la candela. Il lavoro vi dà qualche pensiero di troppo che cozza con l’aspetto sentimentale, sarete sensibili allo stress durante il weekend.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede una pulizia generale tra vecchi contatti che non servono a nulla e qualcosa anche dall’armadio. Avete bisogno di cambiare aria, ci vuole qualcosa di nuovo, concedetevi un po’ di shopping e circondatevi di persone che possano arricchire il vostro bagaglio personale. I rami secchi non vanno più di moda.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi la Luna in Vergine vi rende ultra suscettibili, non è il caso di incamminarsi verso sentieri spinosi, piuttosto investite le energie in qualcosa di nuovo e stimolante, così eviterete anche di pensare ai problemi familiari. Coltivate di più la cultura, andate al cinema durante il weekend.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vede la Luna in Vergine che vi aiuta a raggiungere un obiettivo che vi sta molto a cuore, che sia lavorativo o personale non c’è poi molta differenza. Non vi scoraggia nulla, siete più che determinati a portare a termine la vostra missione, occhio soltanto a non strafare.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, sarà una giornata impegnativa quella di oggi. Da tempo state valutando un cambiamento, ma avete paura di sbilanciarvi troppo forse perché non siete proprio convinti di poter cambiare per il meglio. In genere non amate la routine, deve esserci sempre qualcosa di nuovo che stimoli la vostra mente, eppure negli ultimi tempi avete preferito la comodità del divano ai tacchi da discoteca.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Cari Vergine, la Luna è nel vostro segno e vi aiuta a tagliare i ponti con un legame difficile del vostro passato che cerca ancora di sopravvivere nonostante le condizioni avverse. Non vi fa bene restare bloccati nel passato, dovete andare avanti ma per farlo bisogna anche prendere le distanze da chi vi ha fatto male.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

Cari amici della Bilancia, non potete girare sempre armati per casa. L’amore non è bello se non è litigarello, e su questo non ci piove, ma non deve essere sempre litigarello, ogni tanto c’è bisogno anche di una tregua altrimenti il vostro partner potrebbe decidere di lasciare il campo di battaglia e trasferirsi in una zona di pace. Avete lottato tanto per raggiungere un equilibrio sentimentale, non distruggetelo costruendo castelli di sabbia.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi è arrivato il momento di mettere da parte i pensieri negativi, vi hanno accompagnato per troppo tempo e la vostra mente inizia a risentirne così come i vostri rapporti interpersonali. Il partner, ad esempio, è stufo della vostra cupidigia, c’è bisogno di smuovere un po’ le acque e per il meglio. Toglietevi quel broncio, questo weekend dovete rinascere dalle vostre ceneri.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Venere potrebbe rendere alcune persone ancora più insopportabili per voi. Qualche collega a lavoro o qualche amicizia nel privato potrebbe darvi noia, dovete capire se è un particolare stato d’animo, il vostro, o una condizione destinata a durare perché, nella seconda ipotesi, andrà fatto qualcosa. Il lavoro procede a rilento, contagiato dal vostro pessimo atteggiamento.

Capricorno

Cari Capricorno, arrivano novità nella vostra professione, non abbiate timore di dire quello che pensate, se è giusto. Colleghi e amici si contendono la vostra attenzione ed è una sensazione che vi piace, gonfia il vostro ego, ma non tirate troppo la corda prendendo più impegni contemporaneamente perché potreste finire con il non rispettarli.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox oggi per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | Venerdì 27 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro | Venerdì 27 settembre 2019 Oroscopo Paolo Fox oggi per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | Venerdì 27 settembre 2019

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi ha un suggerimento per voi: dovete sviluppare maggiormente il vostro fiuto ed essere più organizzati nella vita privata e pubblica. Non potete sempre contare sui colpi di fortuna, talvolta dietro grandi successi c’è anche tanta programmazione ed è proprio quello che manca a voi.

Pesci

Cari Pesci, questa sarà una giornata interessante secondo il vostro oroscopo. Avrete voglia di festeggiare, forse qualcuno ve ne avrà dato motivo, un’inaspettata promozione o un semplice sorriso d’amore, fatto sta che avete già prenotato un tavolo per fare baldoria con gli amici. Il weekend si prospetta ricco d’entusiasmo.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

TUTTI GLI OROSCOPI