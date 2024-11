Oroscopo di oggi (22 novembre 2024): le previsioni per il segno del Sagittario

OROSCOPO OGGI SAGITTARIO – Siete del segno del Sagittario e volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’oroscopo di oggi, 22 novembre 2024, per il vostro segno. Di seguito tutte le previsioni nel dettaglio:

SAGITTARIO

La giornata inizia con un buon aspetto astrale che favorisce l’amore. Il Sole in congiunzione vi dona un’energia positiva, ma la Luna in Vergine potrebbe creare qualche lieve difficoltà nelle relazioni, specie se siete in cerca di equilibrio tra affetto e indipendenza. Nonostante le sfide, potreste trovare un bel compromesso, e se siete single, c’è la possibilità di incontri stimolanti​. Sul fronte professionale, il vostro impegno e la vostra determinazione sono forti. Marte vi spinge a essere pratici e decisi, ma attenzione a non essere troppo insistenti o a voler ottenere tutto subito. Con un po’ di pazienza, arriveranno soddisfazioni. È una giornata ideale per rivedere i vostri piani e fare un bilancio dei progressi fatti finora.

