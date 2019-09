Oroscopo oggi: sabato 28 settembre 2019. Le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Alcuni segni andranno incontro a importanti novità: è il caso del Toro che darà maggiore importanza all’amore, o anche il caso della Vergine che riscoprirà la sua vena creativa, messa da parte ultimamente a causa di influenze esterne. Nervosismo in arrivo invece per l’Ariete e i Gemelli, causato in particolare dal lavoro.

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 28 settembre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, inizia il fine settimana ma il vostro nervosismo non vuole proprio saperne di andare via. Avete accumulato molto stress nel corso della settimana, soprattutto a causa del lavoro, ma i dubbi continuano a tormentarvi e non riuscite a scrollarveli di dosso neanche in compagnia di amici e famiglia. Cosa fare allora? Versatevi un bicchiere di vino e magari anche un altro, conditelo con qualche chiacchiera smielata e vedrete che molto presto al lavoro non penserete più.

Toro

Cari Toro, giornata dedicata all’amore quella di questo sabato. Se avete da poco avviato una relazione, vorrà dire che siete in un territorio nuovo tutto da esplorare. Ricordate che i primi momenti sono quelli che segnano, presentatevi al meglio e organizzate qualcosa di carino e spumeggiante per il weekend, senza eccedere. La semplicità ripaga.

Gemelli

Cari Gemelli, il lavoro è diventato il vostro tormento e nell’oroscopo di oggi è il protagonista. Avete tanta di quella carne sul fuoco da andare nel panico con facilità e non siete neppure dei cuochi provetti da sapervi destreggiare tra i fornelli. Prendetevi un istante per riflettere, a mente lucida siamo tutti migliori. Se il vostro partner ha da ridire sul vostro comportamento di recente, non sottovalutate le sue parole, potrebbe avere ragione.

Cancro

Cari Cancro, giornata turbolenta per voi. L’oroscopo di questo sabato 28 settembre vi vede impegnati nelle conseguenze di una nuova scelta, presa di recente anche sotto consiglio di una persona malfidata. La prossima volta, pensate con la vostra testa e vedrete che forse tanti problemi non verranno a galla. La sfera professionale non migliora, anzi, è il caso di dire che forse è anche peggiorata nell’ultimo periodo, sarà il caso di cambiare?

Leone

Cari Leone, la vostra criniera non è più lucente come una volta. Cosa vi è successo? Colpa delle stelle o della Luna che non vuole proprio aiutarvi in questa giornata? L’oroscopo di oggi vi vedrà piuttosto tristi e mogi, non avrete voglia di circondarvi delle persone, ancor di più quelle lavorative. Purtroppo bisogna mantenere gli impegni presi, non potete voltare le spalle davanti a tante responsabilità, ma cercate di rilassarvi almeno il sabato sera, divertendovi con gli amici o con un buon programma alla tv.

Vergine

Cari Vergine, giornata interessante quella di oggi. Le stelle sono dalla vostra parte e stimolano la vostra sfera creativa, datevi a qualche nuovo hobby oppure riprendetene qualcuno che avete lasciato da parte negli ultimi tempi a causa degli impegni del quotidiano. Non trascurate troppo gli affetti, sono una parte importante della vostra vita e l’avete dato troppo per scontato, qualcuno potrebbe ribellarsi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, siamo ormai nel vostro mese e la vostra luce sembra essersi ripristinata. Negli ultimi tempi avete dovuto mandare giù troppi bocconi amari, ma non temete, le stelle hanno imparato a sorridervi di nuovo e il futuro si prospetta interessante per quelli di voi che hanno intenzione di cambiare qualcosa nella propria vita: amici, partner, lavoro. Andateci piano, ma procedete senza paura.

Scorpione

Cari Scorpione, è arrivato il momento di agire. Basta continuare a rimuginare sulle stesse cose, dovete prendere una decisione e anche in fretta. Avete temporeggiato a lungo e quest’indecisione potrebbe causare conseguenze poco piacevoli a lungo andare. Rimboccatevi le maniche e cercare di riappacificarvi anche con il vostro interesse sentimentale, negli ultimi tempi danneggiato anche dal vostro atteggiamento scostante.

Sagittario

Cari Sagittario, non avete voglia di nuove avventure, troppe cattive relazioni vi hanno demoralizzato e preferite rimanere per conto vostro anziché aprire il cuore a qualcun altro. Ma non sarà sempre così e le stelle vi spingono verso nuovi incontri che potrebbero farvi rivalutare la vostra posizione. Il lavoro nel frattempo ci aggiunge il carico, ma in positivo, perché vi regala nuove sfide.

Capricorno

Cari Capricorno, dovreste imparare a lamentarvi di meno e a fare di più. Ultimamente il lavoro inizia a gravare troppo sulla vostra testa, ma dovete rimboccarvi le maniche e lavorare come tutti gli altri. Se questo lavoro vi ha stufato, prendete in considerazione altro. La famiglia vi rimprovera un cattivo comportamento, non prendete a male ogni appunto, le lezioni di vita servono anche a questo.

Acquario

Cari Acquario, qualcosa vi tormenta. L’oroscopo di oggi porta a galla un po’ insicurezze, non siete certi di avere quello che serve per andare fino in fondo alla situazione che state vivendo, ma non potete rimanere in questo stato. Avete bisogno di un cambiamento, eppure vi fa paura. Non potete sempre nascondervi sotto la gonna di vostra madre, gli ostacoli non vanno sempre arginati, bisogna scontrarsi anche di petto ogni tanto.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vede quelli nati sotto il vostro segno intrappolati nell’indecisione. Siete tentati da entrambi i lati e non sapete prendere posizione. Sarà il caso di lasciar perdere entrambe le opzioni? Non c’è due senza tre, forse vale anche per voi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Toro, con grandi cambiamenti dal punto di vista sentimentale.

Bene anche il Leone. Sul lavoro non potete proprio lamentarvi, siete soddisfatti e alla guida di una squadra che vi ammira e rispetta.

Amici della Bilancia, questo è il momento in cui mettere in cantiere i vostri nuovi progetti.

