Oroscopo oggi: sabato 26 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, sabato 26 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi non è particolarmente favorevole, anzi. Sono giorni in cui definirvi “ko” è un eufemismo, quindi cercate di non imbarcarvi in imprese più grandi di voi e delle vostre reali capacità ed energie.

Toro

Cari amici del Toro, l’oroscopo di oggi sabato 26 ottobre 2019 vi consiglia di evitare di pensare all’amore, capitolo non proprio felice della vostra vita ultimamente. Se sapete di essere particolarmente suscettibili e tesi, evitate proprio il contatto con il partner (o l’ex partner).

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede assolutamente al top, sia in amore che sul lavoro. Vi sentite leggeri e spensierati proprio perché sapete di avere tutto sotto controllo; ne devono approfittare i single per fare nuovi incontri, finalmente con la giusta voglia.

Cancro

Cari amici del Cancro, se avete dei desideri che riguardano il partner forse è il caso di dargli finalmente voce. Siete un po’ annoiati dalla routine e avete voglia di una scossa, da dare sia al vostro rapporto che alla vita professionale.

Leone

Cari Leone, giornata tendenzialmente positiva con alcune piccole soddisfazioni che potrebbero arrivare nel corso della serata. In amore vi sentite più generosi e malleabili, pronti dunque ad arrivare a un compromesso dopo uno scontro acceso con il partner.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vede la Luna in Bilancia favorirvi guidarvi verso ricche soddisfazioni. Tra un’emozione forte e l’altra riuscirete a fare ordine nel vostro disordine emotivo e a lasciarvi andare completamente con una persona importante.

Bilancia

Cari Bilancia, un sabato davvero ottimale, dall’inizio alla fine. Siete in ottima forma, vi sentite brillanti e gli altri non possono non rendersene conto. Sarete premiati in tutti gli ambienti e questo preparerà l’umore per la settimana successiva, che rimarrà alto e “frizzante”.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, questo sabato si preannuncia come una giornata davvero fantastica. Le stelle benedicono il vostro rapporto di coppia, mentre nel frattempo anche i single godranno di un’ottima forma e un fascino davvero intenso.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi non è particolarmente positivo per voi. Avete di fronte una giornata impegnativa e qualche piccolo intoppo non farà che renderla più lunga e faticosa. Nel frattempo avete in agenda un incontro importante e non vi sentite sufficientemente all’altezza della situazione.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di questo sabato 26 ottobre vi vede particolarmente criptici, nel senso che avete una serie di sassolini nella scarpa da togliervi ma non riuscite a parlare chiaro. Cercate di impostare un dialogo invece che mandare continue frecciatine.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi prevede una giornata assolutamente positiva, a tratti eccezionale. Quando arriva il sabato, generalmente, non avete molta voglia di fare e invece vi ritroverete carichi di energie positive da sfruttare al massimo.

Pesci

Cari amici dei Pesci, è un sabato decisamente sottotono. In campo sentimentale le cose non stanno andando bene, siete nervosi e suscettibili e non riuscite a far durare una conversazione più di 20 minuti senza scontrarvi con il partner. Cercate di ritrovare l’armonia.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

