Oroscopo oggi: mercoledì 9 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, chi di voi ha dovuto mandar giù qualche litigio di troppo potrà finalmente respirare aria pulita. Il vostro partner sventola bandiera bianca, ha soltanto bisogno di qualche attenzione in più, non siate parsimoniosi sull’affetto perché un atteggiamento restrittivo potrebbe portare a un ennesimo scontro e non è questo quello che volete. Il weekend vi aiuterà a spianare la strada verso possibili successi sentimentali.

Toro

Cari amici del Toro, avete vissuto giorni pesanti ma l’oroscopo di oggi vi vede prendere finalmente una pausa dai problemi. Ne avete accumulati un po’ troppi negli ultimi tempi, non sarebbe il caso di tagliare i rami secchi e ricominciare da capo? Il lavoro procede a rilento, qualche discussione con i colleghi vi ha messo di cattivo umore, il più delle volte vi alzate la mattina pensando di volervi licenziare, non sarà il caso di fare mente locale e capire come cambiare la vostra vita per il meglio?

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi 9 ottobre 2019 vi vedrà presi totalmente dall’amore. Chi ha avviato da poco una relazione avrà le stelle dalla propria parte, potrete finalmente ridare spessore alle vostre emozioni. Non dovete rendere il partner il centro del vostro mondo, ma dovrebbe comunque esserne una grande fetta. Non dimenticate le scadenze, le bollette non si pagheranno certamente da sole.

Cancro

Cari amici del Cancro, parola d’ordine oggi: sincerità. Non potete sopprimere le vostre emozioni, siete un fiume in piena e avete intenzione di travolgere tutte le persone che vi hanno fatto del male con un gesto o con una parola. Siete stufi delle bugie, perché avete visto che non vi hanno portato da nessuna parte, e allora basta girare attorno al problema, affrontatelo di petto anche quando credete che le parole possano far male, più male di un pugno nello stomaco.

Leone

Cari amici del Leone, che giornata infernale sarà per voi quella di oggi. L’oroscopo vuole darvi qualche dritta per affrontare al meglio qualche turbolenza: cercate di dormire il più possibile, bere meno caffè e dosare bene lo zucchero. Evitate anche bevande gassate e pietanze ricche di grassi, conviene mantenere l’organismo depurato prima di attaccare il vostro nemico e farlo a pezzi. Fermo restando che l’amore è l’unica ancora di salvezza, eviterete contrasti almeno con il partner quest’oggi.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di questo mercoledì 9 ottobre vi vede leggermente tesi. Da tempo state aspettando una grande opportunità lavorativa che però avete visto finire nelle mani della concorrenza. Vi state chiedendo se il vostro posto è esattamente dove siete adesso o se dovete puntare ad altri prati dove pascolare. La riflessione vi porterà verso una decisione concreta dalla prossima settimana.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la vostra sarà una giornata all’insegna dell’amore. Il vostro cuore ha bisogno di battere ancora una volta per qualcuno che ne valga la pena, ma avete paura di esporvi troppo. Le ferite del passato pulsano ancora, ma non sentitevi troppo vincolati da quello che eravate e che avete vissuto, piuttosto provate a capire chi potreste essere e cosa vorreste avere in futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, dovete abbandonare quest’atteggiamento aggressivo e iniziare a essere più empatici nei confronti del prossimo. Non è la sfera professionale a preoccupare di più, ma i rapporti interpersonali, dove dovreste donare anima e corpo alle persone a cui volete bene di più. Qualcuno ultimamente vi ha fatto notare di essere poco presenti, non vedetela come una critica, ma come un incitamento a fare di meglio.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vedrà nella condizione di poter prendere finalmente una decisione importante. Avevate rimandato da troppo tempo questo momento, ma non potete più aspettare. L’amore ha provato a bussare di nuovo alla vostra porta, ma non volete riaprire vecchie ferite, preferite non tornare più sulla strada di una volta e puntare a qualcosa di nuovo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, questa sarà una giornata impegnativa. Qualcuno vi ha spezzato il cuore, vi state ancora leccando le ferite e non siete pronti ad affrontare una nuova avventura. Volete soltanto del tempo per guarire, anche se la paura di non riuscire a superare l’accaduto vi tormenta ogni minuto della giornata. Chiunque può dire di essere sopravvissuto a un cuore infranto e ricordate: ciò che non ti uccide ti fortifica.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vi vedrà in azione perché avete voglia di cambiare qualcosa che attualmente non funziona. Siete stufi di stare in un angolo a guardare la vita degli altri migliorare di giorno in giorno mentre la vostra è ferma sempre al punto di partenza. Non arriverà nessuno a darvi una spinta, dovrete muovere da soli le vostre gambe e spingere verso un futuro migliore.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi sarà positivo per voi anche grazie al transito della Luna nel vostro segno fino a venerdì che vi aiuterà a muovere i primi passi verso il successo. La vita privata potrà finalmente cambiare rotta, siete stufi di rimuginare sul passato, c’è bisogno di cambiare aria. Chi ha attraversato una crisi di coppia negli ultimi tempi potrà vivere un periodo di grande recupero, organizzate una sorpresa per la vostra dolce metà.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

