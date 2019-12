Oroscopo oggi: mercoledì 11 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, questo mercoledì sarà una giornata positivo. Le nuvole sembrano aver lasciato posto a un po’ di sereno nel vostro cielo, e siete pronti a sorridere di nuovo e ad accogliere le buone notizie che sono in arrivo soprattutto per quanto riguarda il lavoro. La vostra vita di coppia non subirà scossoni, quindi godetevi la serenità.

Toro

Cari amici del Toro, siete in attesa di una bella notizia, di una novità, di una conferma o di un cambiamento. Nessuna di queste cose, però, ha ancora fatto capolino nella vostra vita e questo vi ha reso un po’ impazienti. Il consiglio, in realtà, è quello di godersi un periodo di tranquillità, seppur “noiosa”.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente energici. Per fortuna in questo mese di dicembre siete molto ispirati e gli sforzi da compiere sul lavoro non vi peseranno granché. Questo sentirvi bene a livello professionale si rifletterà anche nella vita privata, portandovi gioia e passione da vivere con il partner.

Cancro

Cari Cancro, in questo 11 dicembre sarete abbastanza tranquilli e vivrete una giornata senza particolari emozioni (né brutte, né belle). Cercate di difendere tutti i vostri traguardi e di non compiere alcuni passi indietro solo per pigrizia, perché ve ne pentireste amaramente.

Leone

Cari Leone, avete avuto qualche problema di comunicazione con il prossimo in questi giorni, il che ha portato a tensioni e litigi che voi non cercavate assolutamente. Ora vi sentite molto dispiaciuti e anche frustrati dal fatto che voi dite A e il prossimo capisce Z. Chiedetevi cosa sbagliate e perché.

Vergine

Cari amici della Vergine, la giornata di oggi non è una delle migliori che vivrete in questo mese di dicembre. Nettuno, infatti, vi sta mostrando il suo volto peggiore, rendendovi nervosi e non aiutandovi nelle vostre imprese con un po’ di fortuna. Il consiglio, però, è di non reagire, ma aspettare che la tempesta passi, fermi al vostro posto.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi – 11 dicembre – vi vede abbastanza sereni e positivi, soprattutto perché, nonostante i diversi impegni, riuscirete a concedervi qualche ora di svago e divertimento. In amore avete voglia di essere romantici e riempire il partner di attenzioni, le quali saranno ricambiate.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, è una giornata davvero top per voi. Soprattutto per quanto riguarda l’amore, vista la presenza di un bellissimo Venere nel vostro segno. Anche l’ingresso della Luna nei Gemelli vi favorisce, rendendovi disponibili ad affrontare qualsivoglia situazione. Ottime soddisfazioni sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, questo mercoledì si annuncia pieno di sprint ed energia per voi, che avete ricaricato le batterie nel fine settimana e aspettavate una giornata come questa per sentirvi bene e segnare una serie di goal professionali. Cercherete i vostri amici per una serata da passare insieme, siete proprio dell’umore giusto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi vi vede passare dei bellissimi momenti con il partner. Siete innamorati pazzi e volete dimostrarlo, con piccoli e grandi gesti. Non fatevi rovinare l’umore sul lavoro, dove le cose invece non vanno proprio benissimo: c’è sempre qualcuno pronto a farvi uscire dai gangheri!

Acquario

Cari Acquario, vi ricordate quando, qualche settimana fa, credevate di non riuscire a scalare la montagna che vi si era parata di fronte? Ecco, ad oggi avete una diversa convinzione, visto che avete mosso i primi passi e, ben equipaggiati, avete capito che l’impresa non è così ardua come sembrava.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi non vede una giornata molto positiva, anzi. Qualche contrattempo di natura pratica contribuirà a intensificare il vostro malumore, presente già dal primo mattino. I vostri disturbi provengono dall’ambiente lavorativo e dalle amicizie, ma niente che non possa essere risolto.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

