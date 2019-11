Oroscopo oggi: martedì 26 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 26 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 26 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi è per voi una giornata davvero importante, da sfruttare al massimo, perché nel vostro segno c’è la Luna nuova, che vi protegge in tutto ciò che dovete fare o progettare. Se avete dei progetti importanti da realizzare, siate ottimisti e costruite il vostro futuro secondo le vostre ambizioni. Una piacevole sensazione che non provavate da tempo.

Toro

Cari Toro, l’influsso di Venere cambia le carte in tavola e vi vede finalmente protagonisti del vostro destino. Il segno dell’amore, infatti, è finalmente solido e concreto come siete voi. Siete particolarmente ambiziosi, e presto potrete realizzare i vostri obiettivi. Dopo un periodo difficile, siete pronti a realizzare i sogni che tenevate nel cassetto, affrontando nuove sfide.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi – 26 novembre – vede la Luna in opposizione del vostro segno. In amore è il momento di prendere decisioni importanti, soprattutto se vivete una storia di lunga data e volete fare un passo in avanti decisivo, come può essere il matrimonio o avere un figlio. Le cose però migliorano presto perché Venere non sarà più in opposizione, e quindi ritroverete calma e gentilezza.

Cancro

Cari Cancro, da qui a poco prima di Natale avrete Venere in opposizione, per cui l’invito è quello a rimettervi in gioco, osare di più. Se avete avuto discussioni e tensioni da affrontare con le persone che vi circondano, cercate di non pensarci e distrarvi. Dimostratevi più simpatici e solari, in modo da attrarre le simpatie degli altri e fare nuove conoscenze.

Leone

Cari Leone, la Luna nuova da oggi martedì 26 novembre in posizione favorevole vi invita ad essere più fantasiosi e immaginarvi realtà e prospettive diverse da quelle che avete finora preso in considerazione. Se siete stanchi e privi di idee o assuefatti dalla solita routine, lanciatevi in qualcosa di diverso, anche un po’ spericolato. Nei rapporti interpersonali, siate più schietti.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi prevede due buone notizie per il vostro segno. Da un lato infatti avrete la Luna Nuova che vi aiuterà a prendere decisioni importanti per quanto riguarda la vostra famiglia o la casa. Se ci sono state tensioni e stress, approfittatene per risolvere questi problemi. Positiva anche Venere, che finalmente vi protegge, potrete così vedere solo il bicchiere mezzo pieno.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere abbandona nella giornata di oggi la tua terza casa, e questo provoca grandi difficoltà e problemi dal punto di vista della comunicazione e nei modi in cui vi confrontate con le persone che vi circondano. La Luna, nella vostra terza casa, vi aiuterà a rivedere un po’ i vostri modi e il look, il modo in cui vi comportate e vi presentate agli altri.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi – 26 novembre – vede finalmente Venere nel vostro segno. Questo pianeta vi darà grandi gioie, permettendovi di apparire nel migliore dei modi, secondo il vostro aspetto più vincente, sia dal punto di vista estetico che caratteriale. Ritroverete così grazie e bellezza, oltre all’armonia e la serenità che erano un po’ mancati. Mettetevi un po’ alla prova testando qualcosa di nuovo.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi vi invita a fare i conti con un’importante novità: Venere non è più nel vostro segno, per cui potreste perdere alcune delle certezze e delle comodità di cui vi eravate fatti scudo ultimamente. Al tempo stesso nel segno rinasce la Luna, che vi permette di trovare nuove strade da intraprendere e progetti da realizzare.

Capricorno

Cari Capricorno, finalmente avete Saturno dalla vostra parte. Un pianeta che vi dà grande forza e vi stimola a dare il massimo in ogni circostanza. Come se non bastasse, Venere entra nel segno e porta così grandi novità in amore. Chi è single potrebbe fare importanti incontri sentimentali. Insomma, un quadro astrale davvero a fare invidia.

Acquario

Cari Acquario, la Luna nuova vi spinge a fare il massimo in tutti i campi del vostro vivere quotidiano, permettendovi di sperimentare nuove idee, progetti, collaborazioni e conoscere persone diverse dalla vostra solita cerchia. Se avete dei sogni, dunque, insistete affinché si possano realizzare. Questa infatti può essere la volta buona.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi vi vede tra i segni favoriti dell’oroscopo nella giornata di oggi, 26 novembre 2019. Se avete degli ambiziosi progetti che riguardano il lavoro e la vostra carriera, lottate affinché possano presto realizzarsi. La Luna piena infatti favorisce la nascita di nuove idee. Venere, inoltre, vi protegge in amore.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

