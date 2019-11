Oroscopo oggi: martedì 19 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 19 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 19 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, come mai all’improvviso sentite un gran bisogno di attenzioni e tenerezze? Vi sentite un po’ fragili, forse perché avete troppi pensieri, ma per fortuna trovate rifugio nelle braccia di chi vi vuol bene. In questo martedì, il consiglio delle stelle è di distrarvi da tutto ciò che vi provoca fastidi e cattivi pensieri. Sul lavoro, per evitare noie, cercate di programmare tutto nei minimi dettagli.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi annuncia per voi una giornata davvero ottima. Vi alzate di buon umore e con un’insperata positività che vi accompagnerà per tutto il giorno. Se siete single, poi, oggi avete le stelle dalla vostra parte: approfittatene per fare qualcosa di diverso e spostarvi dai soliti locali. Siete favoriti negli incontri galanti, approfittatene.

Gemelli

Amici dei Gemelli, oggi vi sembrerà di dover percorrere una salita infinita. La settimana non è iniziata nel migliore dei modi, e forse la colpa è da ricercare nel vostro essere poco lucidi. Siete inondati di cattivi pensieri e per di più sul lavoro siete insoddisfatti perché sentite di meritare di più di quanto raccolto finora. Il risultato è che cercherete di fare le cose meglio, ma finirete per strafare. Pensate un po’ di più.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi prevede per voi una giornata abbastanza normale. Solita routine e qualche preoccupazione di troppo. A lasciarvi un po’ pensierosi è un’insolita dose di ansia, una assoluta novità per voi, conoscendo il vostro carattere. Il segreto per far svoltare la giornata è individuarne subito la causa ed eliminarla. Magari ha a che fare con quei litigi avuti ieri con il partner?

Leone

Amici del Leone, questo martedì 19 novembre è il giorno giusto per risolvere alcuni problemi di coppia. Le stelle vi consigliano di avere molta fiducia in voi. Vedrete che, con la giusta pazienza, sarete in grado di dare un nuovo slancio alla vostra relazione. Se siete single, invece, ci sono buone probabilità di incontrare qualcuno che possa garantirvi un po’ più di stabilità.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi vi vede potenzialmente come il segno più fortunato del giorno. Niente può andare storto se vi impegnate a fondo: in amore, vi sentirete romantici, irresistibili e vogliosi di passare del tempo con il partner. Anche sotto le coperte. Uno slancio di passione che coinvolgerà anche i single. E il lavoro? Non rimanete di certo indietro. Sapete come farvi apprezzare dai colleghi e oggi sarete in formissima.

Bilancia

Cari Bilancia, da qualche settimana siete stati assaliti da un forte istinto materno (o paterno): che sia il caso di metter su famiglia? Pensateci, anche se sapete già che il partner non sarà molto d’accordo… Se invece siete single, aspettate ancora prima di impegnarvi. Ascoltate le stelle, anche se quella persona che avete incontrato da poco vi fa già battere il cuore. Siate pazienti.

Scorpione

Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede un po’ giù di corda. Ultimamente avete sorriso nonostante non ci fosse nulla di così positivo, ma adesso non ce la fate più a fingere. Vi sentite a disagio con molte persone che, per motivi di lavoro, siete costretti a frequentare quotidianamente. Vorreste sputare tutto il vostro sdegno, ma sapete di non poterlo fare. Forse è davvero il momento, nonostante le paure per il futuro, di dare una sterzata decisa alla vostra vita. Professionale e non.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi vi sveglierete pensando già al momento in cui rimetterete la testa sul cuscino. Siete di umore nero, a causa di un amore finito da poco o di una relazione che stenta a decollare. La vostra malinconia vi rende un po’ intrattabili, anche sul lavoro. Cercate di evitare litigi con i colleghi, anche quelli che si meriterebbero quattro paroline a causa di alcuni loro atteggiamenti. Le stelle predicano calma, anche se è difficile in questa situazione.

Capricorno

Amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi – 19 novembre – annuncia un martedì tutto sommato positivo, soprattutto grazie all’amore. Sarete un po’ giù di morale per alcuni problemi al lavoro, ma per fortuna il vostro partner sarà pronto a consolarvi in ogni momento, anche a distanza. Single, voi invece avete una gran voglia di divertirvi. Conoscere nuova gente, stare di più con gli amici. Non rinuncereste alla vostra libertà per nessun amore al mondo.

Acquario

Cari Acquario, oggi si prospetta un’ottima giornata per voi. Vi sentite bene, anche e soprattutto fisicamente, e quando è così diventa più facile affrontare le difficoltà della giornata. Sul lavoro arriverete sorridenti – e questo spesso fa la differenza – e con tanta voglia di fare. Con questo atteggiamento conquisterete persino il favore anche dei colleghi più riluttanti.

Pesci

Amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi – 19 novembre 2019 – annuncia stelle benevole in tutti gli ambiti della vostra vita. Dal lavoro all’amore, andrà tutto a gonfie vele. Anche in famiglia riceverete parecchie buone notizie. Se siete single, siete favoriti negli incontri galanti, soprattutto stasera. Sarete bravi ad approfittarne?

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

