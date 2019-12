Oroscopo oggi: martedì 10 dicembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 10 dicembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 10 dicembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, una giornata piuttosto normale per il vostro segno, senza particolari novità o problemi da affrontare. D’altronde venite già da giornate complesse, in cui avete dovuto sbrigare tante commissioni e faccende, per cui adesso ci sta di rifiatare un po’. Recuperate un po’ di forze perché la settimana sarà impegnativa.

Toro

Cari amici del Toro, nuove conoscenze e opportunità in vista, soprattutto per chi è single e in cera di nuovi amori. Uscite di più e datevi da fare, togliendovi quel velo di timidezza eccessivo. Solo così riuscirete a ritrovare il sorriso. Possibili discussioni nelle coppie di lunga data. Cercate di non trascurare troppo il partner.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi invita a mantenere il controllo della situazione in tutto ciò che fate. A volte infatti tendete a lasciarvi troppo andare e non avere più contezza di ciò che vi circonda. Anche in amore, cercate di essere più presenti con il vostro partner. La Luna nel segno vi spingerà a prendere le giuste decisioni.

Cancro

Cari Cancro, in questo 10 dicembre vi sentite particolarmente svogliati e stanchi della solita routine. Vorreste dare un cambio radicale alla vostra vita, sia per quanto riguarda il lavoro sia nella vita privata. Eppure non sempre è così facile, per cui mantenete la calma perché le cose miglioreranno presto. Possibili riavvicinamenti con qualcuno di importante con cui avete avuto delle discussioni.

Leone

Cari Leone, giornata piuttosto complessa per il vostro segno. Venite da un periodo molto propizio e in cui siete stati carichi di energia e voglia di fare, ma adesso purtroppo le cose sono cambiate, e siete stanchi e sfaticati come non mai. Avete tanti progetti anche piuttosto ambiziosi, ma mancano i soldi per realizzarli. Lavorate molto ma al momento non vedete i frutti di tanti sacrifici.

Vergine

Cari amici della Vergine, fate molta attenzione a tutto quello che direte, perché potrebbe ritorcervisi contro. Specie sul posto di lavoro, infatti, a volte dovete imparare a tenere la bocca chiusa, per evitare inutili discussioni. Anche in famiglia, mantenete la calma, d’altronde le cose miglioreranno presto. Serve un po’ di pazienza.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi – 10 dicembre – vi invita ad evitare discussioni e litigi con il partner. Se pensate che la storia che state vivendo non vi soddisfi più, forse è il caso di troncarla. Inutile infatti cercare di trascinare qualcosa che ormai è giunto al capolinea. Portate avanti i vostri ambiziosi progetti che vi aiuteranno a migliorare la vostra vita.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la situazione finanziaria non è certo delle migliori per il vostro segno. Avete infatti delle uscite impreviste a cui dovete far fronte e che vi hanno un po’ svuotato il portafoglio. Attenti anche all’aspetto fisico: possibile qualche malanno stagionale, per cui cercate di rimettervi in forma.

Sagittario

Cari Sagittario, avete già molti impegni a cui far fronte, per cui cercate di non addossarvene altri, altrimenti farete fatica a sopportare tutto. Se ci sono problemi da risolvere, fate maggior affidamento alle vostre intuizioni. Siate più presenti in famiglia e nei rapporti con il partner, che ultimamente avete trascurato per via del troppo lavoro.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi prevede possibili discussioni in famiglia e con il partner per il vostro segno. Eppure, come tutti sanno, siete uno dei segni più permalosi, per cui per voi non è facile sopportare le critiche. Cercate di non prendervela troppo, anche se c’è chi la pensa diversamente da voi. Fate chiarezza in amore: cosa provate davvero?

Acquario

Cari Acquario, una giornata quella di oggi 10 dicembre 2019 in cui siete carichi di energia e voglia di fare. Apritevi allora a nuovi progetti e situazioni, per dare una svolta alla vostra vita e alle ambizioni per il futuro. I single potrebbero finalmente trovare un nuovo amore.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di oggi prevede una giornata davvero negativa per il vostro segno. I problemi non mancano, ma al tempo stesso voi vi lamentate per ogni cosa, e non fate nulla per nascondere il vostro malcontento. Questo vale anche nei rapporti con il partner: cercate di mantenere la calma.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda dicembre 2019, tra i segni fortunati c’è il Toro, un segno che non fa mancare coraggio nelle proprie scelte e che chiuderà il 2019 davvero con i botti.

Molto bello questo mese anche per il Cancro, che inizia a sentire il vento del cambiamento soprattutto nelle questioni lavorative. Mentre il Capricorno sarà impegnato, con risultati enormi, nel migliorare alcuni aspetti spigolosi del proprio carattere, per la gioia di tutte le persone che staranno loro intorno.

