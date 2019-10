Oroscopo oggi: martedì 1 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, martedì 1 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, martedì 1 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, in questo martedì non sarete in grande forma. C’è qualcosa che vi preoccupa ma non siete neanche voi in grado di capire cosa: cercate di rallentare i vostri ritmi, sia al lavoro che in famiglia, e concentratevi su voi stessi. Chiedete anche l’aiuto di una persona di cui vi fidate: risolvete tutti i vostri problemi e poi ripartite con rinnovato entusiasmo.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi – 1 ottobre – vi vede particolarmente tranquilli e rilassati. Non vi preoccupate se arriveranno contrattempi a rallentare i vostri appuntamenti: continuate per la vostra strada senza allarmarvi o rivoluzionare tutto. Nei rapporti di lavoro, sarete messi di fronte a una prova molto importante: qualcuno dei vostri superiori vorrà verificare quanto siete leali. Seguite il vostro cuore, non sbaglierete in nessun caso.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli, in questo primo giorno di ottobre vivranno una giornata a dir poco perfetta. Siete il segno fortunato del giorno, grazie soprattutto alla vostra voglia di vivere e divertirvi, senza arrendervi alle difficoltà quotidiane. In questo martedì, ritagliatevi del tempo per voi e per una persona speciale: lontano da lavoro e responsabilità, siate spensierati e godetevi il momento.

Cancro

Per voi del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi si profila una giornata senza infamia e senza lode. Non state vivendo il periodo più florido della vostra vita, soprattutto dal punto di vista amoroso: sapete però che è un momento passeggero, dovuto anche a problemi che poco hanno a che fare con la vostra relazione. Le stelle vi suggeriscono di tenere duro e di continuare a dimostrare vicinanza al partner, che sta vivendo una fase molto difficile e ha bisogno di sostegno.

Leone

Cari Leone, il mese di ottobre non inizierà con il piede giusto. In mattinata, infatti, riceverete una cattiva notizia che influenzerà un po’ il vostro umore. Cercate però di tenere duro, anche perché le stelle torneranno benevole prestissimo. Nel frattempo concentratevi sulla vostra famiglia, a cui non dovete mai far mancare il vostro appoggio. Se siete single, non è il momento di cercare una nuova storia d’amore. Aspettate momenti migliori.

Vergine

Amici della Vergine, potete tornare a sorridere perché l’oroscopo di oggi ha in serbo per voi una giornata davvero splendida. Molti di voi avranno la fortuna di non avere una mole di lavoro esagerata, cosa che non capita molto spesso: approfittatene dunque per dedicarvi ai vostri hobby e passate del tempo con famiglia e amici. In amore, è il momento di essere più romantici: sforzatevi, vedrete che il partner apprezzerà moltissimo.

Bilancia

Per voi della Bilancia è in arrivo un martedì molto positivo, soprattutto dal punto di vista della concentrazione. Sul lavoro, infatti, risulterete più impeccabili del solito. Un po’ perché avete capito che la precisione paga sempre, un po’ perché avete raggiunto un grado di specializzazione che vi rende imprescindibile per alcuni colleghi. Sono belle soddisfazioni, ma anche tanto stress: trovate il tempo di sfogarvi, magari facendo sport.

Scorpione

Cari Scorpione, anche per voi è in arrivo un martedì ottimo. Secondo l’oroscopo di oggi, infatti, il vostro segno sarà assistito dalle stelle soprattutto per quel che riguarda gli incontri. Se siete single, non esitate a uscire dal vostro solito giro di conoscenze: le sorprese sono dietro l’angolo. Se siete in coppia, invece, approfittate per passare dei bei momenti con il partner, mettendo per una volta in secondo piano il lavoro.

Sagittario

Amici del Sagittario, è il momento di tenere duro. Questa giornata infatti trascorrerà tra molti contrattempi e poche soddisfazioni, eppure conoscete benissimo il vostro reale valore. Dunque non fatevi condizionare dal momento storto, vedrete che presto tutto tornerà a posto. La vostra famiglia reclama una vostra maggiore presenza a casa: fatevi un esame di coscienza.

Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi 1 ottobre, avranno qualche soddisfazione in amore, alternata però a un periodo davvero difficile sul lavoro. Siete alla ricerca di stimoli per continuare a inseguire il sogno che avevate da bambini, ma adesso che siete cresciuti vi rendete conto che non tutto è rose e fiori come pensavate. Le stelle vi consigliano di tenere duro, senza fare azioni brusche o avventate.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi non promette buone cose per voi. Preparatevi a un martedì 1 ottobre con qualche malessere fisico, che saprete però gestire alla grande. Nel frattempo, l’influenza di Nettuno vi donerà un po’ di coraggio in più per affrontare una spinosa situazione che state rimandando da troppo tempo. È l’ora di prendere la questione di petto, senza paure.

Pesci

Amici dei Pesci, la vostra settimana è iniziata bene e prosegue ancora meglio. Il merito è soprattutto degli amici, di uno in particolare che avete ritrovato dopo un periodo di distacco. Approfittate di questa giornata di buonumore per passare più tempo possibile insieme alle persone care. Al lavoro tornerete a pensare da domani.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

