Oroscopo oggi: lunedì 7 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 7 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 7 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Lo Zodiaco tifa per voi schierando Giove in angolo favorevole dal Sagittario. Solari, generosi, sinceri, godete di influssi positivi che permettono di risolvere, con brillantezza di spirito e fermezza di polso, varie situazioni tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Non insistete più di tanto se non riuscite a piacere o ad accontentare proprio tutti.

Toro

Cari Toro, siete sulla scia di un periodo mediamente favorevole, con diversi pianeti in aspetto positivo altri in angolo difficile per voi. Per fortuna Plutone benefico riscalda il vostro focolare domestico. Un luminoso Nettuno vi aiuta nel realizzare alcuni brillanti progetti di carattere patrimoniale e familiare, specie se siete nati nella seconda decade.

Gemelli

La Luna si insedia da oggi in Aquario, Venere, Marte e il Sole, sono felicemente a sorridervi, tutti dall’amica Bilancia. L’effetto che ne trarrete, voi nati sotto il segno dei Gemelli, sarà quello di una vivace ripresa in ogni campo: dai vostri affari personali alla vita sociale e mondana.

Cancro

Cari Cancro, sensibilità e intuito, buonumore e affabilità non vi mancheranno durante la giornata di oggi, lunedì 7 ottobre 2019. Anche Urano e Nettuno saranno bendisposti e vi daranno la possibilità di tenere sempre il polso fermo delle situazioni in campo pratico e attivo. Le sorprese, che vi colmeranno di soddisfazioni esaltanti, non mancheranno.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Secondo l’oroscopo di oggi, i Leone avranno voglia di mondanità. Il Sole e soprattutto Venere vi spingono a essere brillanti, estrosi, spiritosi: e voi ci riuscirete con grande facilità! La Luna in Aquario, tuttavia vi metterà qualche piccolo sgambetto di tanto in tanto nel corso della giornata. Dovete fare attenzione a non esporvi troppo, a non farvi trascinare in polemiche.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Vergine

Risultati straordinari in vista per la Vergine secondo l’oroscopo del giorno. Venere e Mercurio vi guardano di buon occhio facendovi acquisire una condizione di benessere, specie in famiglia. Mettete in secondo piano la vita materiale proiettandovi completamente verso l’acquisizione di una completezza emotiva.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

Cari Bilancia, un cielo luminoso vi attende per tutta la giornata di oggi. Il vostro astro prediletto, Venere per un ultimo giorno ancora nel vostro segno, vi dona benefici indubbi di equilibrio intimo, di benessere, di facile accordo nei rapporti interpersonali.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Sagittario, per voi alcune difficoltà pratiche in vista. Con grande creatività, intuito, e pure un pizzico di fantasia, riuscite a far fronte ad alcune incomprensioni che si verificano nella vostra famiglia. Sul piano personale, un tono muscolare eccellente vi fa muovere e provarvi in varie attività fisiche.

Sagittario

Venere e Marte in tandem vi sono amici e vi donano spensieratezza e calore umano, sia nei rapporti interpersonali in genere, che nell’ambiente dove normalmente usate muovervi. Per quanto riguarda il benessere personale, secondo l’oroscopo di oggi, le attività fisiche che provengono dall’Oriente vi attraggono.

Capricorno

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, lunedì 7 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 7 ottobre 2019 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 7 ottobre 2019

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi, vi sentirete creativi e portati a una naturale disposizione al comando. In modo amabile o autorevole vi fate valere nell’ambiente a voi consueto, in famiglia e nella cerchia di amicizie più care.

Acquario

Leggeri come l’aria, è così che vi sentite adesso cari Acquario. Durante questa giornata Mercurio, tecnicamente ostile, non vi sostiene, facendovi mancare l’apporto dell’intuito. Dal punto di vista del benessere e degli svaghi, pianeti dinamici come Marte al vostro fianco, favoriscono attività come il ballo in coppia o di gruppo.

Pesci

Giornata di ottobre in cui avvertite positivamente un’aria di rinnovamento generale che vi circonda e ve ne avvantaggiate. Alcuni aspetti della vostra vita, cari Pesci, restano ancora da risolvere, ma un moderato ottimismo vi accompagna. Nettuno nel vostro segno rende azzeccata la scelta di mettervi in un movimento.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI