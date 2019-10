Oroscopo oggi: giovedì 24 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 24 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 24 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi vi vede molto schematici: volete organizzare la giornata nei minimi dettagli per sfruttare tutto il tempo a vostra disposizione. Non dimenticate, in tutto ciò, di lasciare del tempo libero per il partner o gli amici di sempre, che non mancheranno di farvi pesare quanto siate stati sfuggenti nell’ultimo periodo.

Toro

Cari amici del Toro, siete sempre più vicini al vostro obiettivo ma vi manca sempre quel passo in più per fare la differenza. Non è più una questione di preparazione o impegno, a volte serve anche un pizzico di fortuna. Continuate a comportarvi come fate di solito sul lavoro e presto otterrete le vostre soddisfazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo giovedì cercate un po’ di riposo in più. Negli ultimi giorni avete compiuto molti sforzi per cercare di raddrizzare una situazione di coppia non proprio idilliaca. Adesso che ci siete riusciti, abbandonatevi alla passione con il partner, senza pensare a lavoro, famiglia o responsabilità.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi è il momento di far pace con una persona speciale che non sentite da tempo. È ora di sotterrare l’ascia di guerra e cercare il dialogo per poter recuperare un rapporto a cui entrambi tenete moltissimo. Buone notizie anche riguardo alla vostra salute.

Leone

Cari amici del Leone, iniziate a sentire la tensione in vista di un impegno che vi ha visti lavorare per giorni. La scadenza è vicina ma siete certi di aver organizzato tutto nei minimi dettagli. Vestitevi del vostro sorriso più bello e affrontate la situazione con fiducia: le stelle saranno fedeli al vostro fianco.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi – 24 ottobre – avrete l’occasione di parlare chiaramente con il partner. Nell’ultimo periodo siete stati assaliti da dubbi e gelosie, alimentati anche dal suo comportamento a volte ambiguo. Adesso è il momento di affrontare di petto la questione e chiarire ogni vostra incertezza. Abbiate fiducia.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, quanto stress in questo giovedì. Il weekend si avvicina, ma non alla velocità che desiderereste: gli impegni di lavoro non mancano, come anche le responsabilità che pendono sulla vostra testa. Armatevi di pazienza e buona volontà: l’ultimo sforzo prima del meritato relax, magari con gli amici di sempre.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede molto più sentimentali del vostro solito. Sarà che alcuni di voi sono lontani fisicamente dal partner da ormai troppo tempo, o che i single hanno una voglia matta di rimettersi in carreggiata. Il risultato è che oggi sarete irresistibili: le stelle favoriranno ogni vostro incontro galante.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, la stanchezza inizia a farsi sentire anche per voi. Tuttavia avete ancora energie residue per affrontare questa seconda parte della settimana con produttività. Sul lavoro, risulterete molto efficaci con i superiori e anche i colleghi nutriranno una fiducia infinita nei vostri confronti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, non c’è niente di meglio di quel momento in cui consegnate finalmente un progetto di lavoro che ha occupato ogni briciolo del vostro tempo in settimana. Da oggi avrete tempo a sufficienza da dedicare a famiglia, partner e amici, senza sentirvi in colpa rispetto alle vostre responsabilità. Approfittatene e divertitevi come se non ci fosse un domani.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi – 24 ottobre – vede le vostre quotazioni in netto rialzo. Sta per tornare il sereno nella vostra relazione di coppia dopo un periodo di burrasca e questo fa sì che il vostro umore sia davvero alle stelle. Approfittatene per passare un po’ di tempo con i vostri familiari, che spesso sentono la vostra mancanza. Sul lavoro, invece, risultate spesso iracondi e bruschi: cercate di modificare il vostro modo di comportarvi, se volete inanellare i primi successi professionali.

Pesci

Cari amici dei Pesci, si apre per voi un periodo abbastanza tranquillo. Adesso che si allontana l’estate, siete molto meno carichi di lavoro e liberate del tempo utile da dedicare agli affetti. Buone notizie per i single: in serata potreste fare un incontro davvero speciale. Guardatevi bene attorno.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

