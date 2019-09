Oroscopo di oggi 16 settembre 2019: le previsioni del giorno secondo Paolo Fox, Branko e TPI

OROSCOPO DI OGGI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Prevedere cosa succederà durante la giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, lunedì 16 settembre 2019.

Ariete

Cari Ariete, questa sarà una giornata interessante per quelli nati sotto il vostro segno. La notte porta consiglio, avete riflettuto su un problema che ha condizionato l’intero fine settimana, ma adesso siete pronti ad affrontarlo. L’amore vi regala qualche delusione, il lavoro procede a rilento e la famiglia ha qualche dubbio sulla vostra forza di volontà. Non lasciatevi abbattere dalle difficoltà e traete forza dalle stelle che vi accompagneranno durante questa settimana.

Toro

Cari amici del Toro, questo sarà un lunedì intenso per quelli di voi che stanno cercando con tutte le forze di ottenere una promozione a lavoro. Non ci speravate quasi più, per fortuna la Luna vi aiuterà a dimostrare più pragmatismo nelle vostre scelte e catturerete l’interesse del vostro superiore. In amore volate basso, non è il momento per mettere altra carne a cuocere, risolvete prima i problemi del presente.

Oroscopo di oggi: Gemelli

Cari Gemelli, non fate di tutta l’erba un fascio. Avete avuto brutte esperienze sentimentali, ma l’amore non è uguale per tutti così come le persone sono diverse le une dalle altre. Date una possibilità a chi sta cercando da tempo di farsi strada nel vostro cuore arido, dovete imparare a coltivare di nuovo. Il lavoro vi dà qualche pensiero di troppo, lasciatelo andare.

Cancro

Cari Cancro, questo lunedì vi metterà davanti a più decisioni contemporaneamente. Vi piace essere pratici e diretti nella vita, ma questa settimana sarà una prova di resistenza, rispolverate la vostra pazienza perché ne avrete molto bisogno. La famiglia potrebbe mettere bocca su alcune vostre scelte, l’amore invece vi sorride e vi abbraccia quando ne avete bisogno, fatene tesoro.

Leone

Cari amici del Leone, la vostra grinta deve essersi persa tra un bicchiere e l’altro durante il fine settimana perché questo lunedì per voi sarà tragico. Non avete voglia di perdervi in chiacchiere, vorreste fare tutto e subito, peccato che a lavoro qualcuno abbia deciso di bloccarvi la strada. Procedete con cautela e non lasciatevi prendere dalla rabbia.

Oroscopo di oggi 16 settembre 2019: Vergine

Cari Vergine, quella di oggi sarà una giornata intensa per voi che vorreste avere di più, non tanto a lavoro quanto in amore. La vostra relazione da tempo sembra essersi arenata, vorreste riscoprire la scintilla iniziale, persa tra un problema e l’altro, ma il vostro partner non vuole venirvi incontro e rende tutto più difficile. Non buttatevi a capofitto nel lavoro soltanto per rimandare tutto al futuro, affrontate il problema di petto.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, lunedì frenetico per quelli di voi che hanno deciso di rimettersi in piedi dopo una brutta caduta. Non volete più leccarvi le ferite, piuttosto volete dire a tutti che siete tornati in pista e che non vi fermerete tanto facilmente. Tenetevi lontani da quelle persone che fingono di essere amici soltanto per darvi pessimi consigli, imparate a distinguere chi vi vuole bene da chi vi vuole far crollare.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata mogia per voi in arrivo. Questo non è un lunedì da leoni, siete reduci da una settimana sfiancate e vorreste soltanto buttarvi sul divano per dedicarvi alla nullafacenza. Purtroppo il mondo continua ad andare avanti così come il lavoro vi richiama al dovere. Non lasciatevi travolgere dalle paturnie del vostro partner, ma non siate neanche brutali.

Oroscopo di oggi: Sagittario

Cari Sagittario, lunedì interessante perché le stelle vi spingono verso un ritrovato amore. Il passato ogni tanto fa capolino, soprattutto quando ci sono dei rimorsi che non riuscite a lasciarvi alle spalle. Avrete l’occasione di provarci per la seconda volta e se son rose fioriranno. Per fortuna il lavoro non vi consuma troppe energie.

Capricorno

Giornata interessante per il Capricorno, questo sarà un lunedì di riscatto. Aspettavate da tempo una gratifica a lavoro e per fortuna quel momento è arrivato, quindi basta con quest’atteggiamento da vittima. Siate felici degli obiettivi raggiunti, festeggiate con un bicchiere di spumante e puntate ad altri per un futuro avvincente. All’amore penserete domani.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo di oggi brilla di nuove opportunità. Siete a caccia di una scintilla che vi faccia battere il cuore, non soltanto dal punto di vista sentimentale ma anche – e forse soprattutto – nel lavoro. Siete stufi e avete bisogno di un cambiamento, uno scossone che vi restituisca il sorriso. Guardatevi bene attorno e valutate nuove strade da intraprendere.

Pesci

Cari Pesci, non siete d’animo camaleontico, vi risulta difficile mimetizzarvi con l’ambiente circostante e non riuscite ad andare d’accordo con tutti. Questo sarà un periodo difficile per voi che vorreste soltanto vivere in tranquillità. Invece qualcuno vi pungolerà, tentando di cacciare il vostro lato peggiore. Evitate scontri accesi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda settembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo. Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

Siamo arrivati alla metà del mese di settembre e tra lavoro e amore, Paolo Fox ha già delineato le previsioni delle stelle di questo lunedì 16 settembre 2019. Sarà una giornata faticosa per diversi segni: l’Ariete dovrà valutare alcuni suoi obiettivi e capire come raggiungerli, il Toro invece sta attraversando una fase di transizione ma con la Luna in arrivo nel segno da martedì avrà molta più forza d’animo.

Settimana positiva per i Gemelli, dopo un inizio mese piuttosto complicato adesso si ricorda in campo, l’amore non vi spaventa. Dubbi in arrivo per il Cancro, le difficoltà vi intimidiscono e rallentano il vostro operato.

Settimana interessante per il Leone, nonostante qualche dubbio qua e là che da martedì a giovedì potrebbe dare qualche pensiero di troppo. Giornata positiva anche per gli amici della Vergine, non lasciate che la timidezza prenda il sopravvento, sfruttate al meglio le vostre emozioni.

Giornata sottotono per la Bilancia, gli impegni del quotidiano risucchiano tutte le vostre energie e il lavoro offre troppe complicazioni al momento. La Luna opposta allo Scorpione crea qualche scompenso, sarà un inizio settimana difficile.

La stanchezza inizia a farsi sentire, cari Capricorno. Secondo Paolo Fox questa sarà una giornata pesante, emergerà qualche perplessità relativa anche all’amore. Giornata di recupero per l’Acquario, i Pesci dovranno lasciar andare la vena bellicosa.

L’oroscopo di oggi di Branko

Ma che giornata sarà, questo lunedì 16 settembre 2019, secondo le previsioni dell’altro guru degli astrologi italiani, cioè Branko?

Secondo l’esperto di astrologia del Messaggero, in questo giorno l’Ariete sarà costretto a fare una delicata scelta tra cuore e cervello, mentre il Toro dedicherà tutto il suo tempo e le sue energie a una storia d’amore sbocciata da poco. I Gemelli, invece, sono in fervente attesa dell’arrivo dell’autunno, che coincide con un evento atteso da tempo: il rischio, tuttavia, è di sottovalutare le prove del presente.

Se il Cancro dovrà avere a che fare con parecchie discussioni con le persone a cui è più legato, il Leone invece riceverà in questa giornata solo notizie positive: dall’amore al lavoro. Tutto il contrario della Vergine, seguita da una nuvola di Fantozzi che rende tutto molto più difficile.

La Bilancia ha molto di cui sorridere, ma più di tutti dal punto di vista economico, mentre lo Scorpione è finalmente in ripresa dopo un periodo di grandi difficoltà. Cosa dire del Sagittario? I nati sotto questo segno saranno seguiti da un’aura di positività.

Il Capricorno invece sarà travolto dalla cattiva Luna, foriera di brutte notizie e malumore. Sensazioni simili a quelle vissute dall’Acquario, che si sente più solo che mai. I Pesci, infine, hanno lo sguardo perennemente rivolto al passato. E si sa, rimpiangere i bei tempi andati non è mai una buona base per costruire un futuro di successo.

