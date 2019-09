Oroscopo Capricorno di oggi: previsioni del giorno 14 settembre 2019

Oroscopo Capricorno oggi 14 settembre 2019

OROSCOPO CAPRICORNO OGGI – Qual è l’oroscopo di oggi del segno del Sagittario? Che giornata sarà? Di seguito l’oroscopo del giorno, sabato 14 settembre 2019, del segno zodiacale nel dettaglio:

Cari Capricorno, sentite l’influenza del pianeta della vitalità e di quello dell’aggressività, soprattutto se siete nati in gennaio. Le questioni economiche, in particolare sono affrontate con determinazione e il vostro tipico senso di realtà. Sarà possibile fronteggiare con energia e pragmatismo un investimento che da tempo volevate realizzare. La vostra buona salute è rinvigorita: attività prettamente sportive sono favorite. Perché non cimentarsi anche in altre attività di svago. Forza! Fantasia!

AMORE

Ma vediamo nel dettaglio cosa è previsto nell’oroscopo di oggi del Capricorno per l’amore: momento sì per gli affetti sinceri e per le unioni stabili. La Luna nella fase di pienezza, molto bella dal segno sensuale dei Pesci, riscalda i vostri cuori rendendovi anche particolarmente sensibili.

LAVORO

Di fronte ad alcune prepotenze cui andate soggetti, agite con risolutezza ottenendo reazioni dai colleghi che vi appoggiano. Sono dalla vostra parte.

