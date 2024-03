Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 8 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore vi toccherà il ruolo di mediatore. Dovrete impegnarvi al massimo ed ascoltare chi vi circonda. Voi siete abituati a dire sempre quello che pensate, e non sbagliate!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state guardando al futuro con ottimismo, ma non dovete distrarvi dagli impegni che avete preso. Vorreste superare presto le difficoltà, ma dovete pensare positivo: tutto si risolverà!

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro umore sarà altalenante. Cercate di mantenere la calma perché qualcosa potrebbe sconvolge la vostra quotidianità e potrebbe farlo in modo brusco.

Cancro

Cari Cancro, siete molto sensuali, vorreste anche affrontare argomenti intimi, ma attenzione: dovete selezionare bene le persone prima di confidarvi. Potreste pentirvene dopo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete determinati, ma anche molto creativi e state andando nella direzione giusta. Bene l’amicizia, è fondamentale nella vostra vita: cercate di circondarvi di persone che vi fanno stare bene.

Vergine

Cari Vergine, nell’ultimo periodo avete speso troppe energie, ora sentite la necessità di cambiare. Non dimenticate di avere degli obiettivi (e dei limiti): forse avete bisogno di tempo per rilassarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto curiosi, ma cercate di non essere ossessivi e di non distrarvi dai problemi che bisogna affrontare. Non potete sempre scappare dalle responsabilità: dovete trovare un equilibrio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le vostre idee sono un po’ strane, diverse dal solito e questo stupisce chi vi sta attorno. Cercate di sorridere di più, di intrattenere conversazioni con persone interessanti.

Sagittario

Cari Sagittario, va bene il piacere, ma per voi il dovere è sempre più importante e oggi – 8 marzo – non è la giornata giusta per rompere con la quotidianità. Dovreste evadere per recuperare un po’ di energia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, bene la forma fisica, la vita ora vi sorride. Cercate di investire il vostro tempo, di fare quello che davvero vi piace. Non sprecate l’energia, approfittate di queste opportunità e tutto andrà bene.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 8 marzo 2024), bene il mese dal punto di vista economico. Ma non solo. Anche l’autostima sta migliorando e piano piano, con questo atteggiamento, arriveranno delle belle soddisfazioni.

Pesci

Cari Pesci, cercate di prendere in considerazione i vostri limiti, meglio capire fino a dove potete spingervi. Avete lavorato tanto, ma avete sprecato molte energie.