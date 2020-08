Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 7 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 7 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi – 7 agosto 2020 – per voi sarà una giornata abbastanza tranquilla e per nulla complicata. Nel lavoro non ci saranno particolari difficoltà. Sarete in armonia con colleghi e superiori, e questo sarà un grande passo avanti per piantare le basi in vista di progetti futuri. Anche con il partner avrete una bellissima intesa. Programmate qualcosa di carino da fare nei prossimi due giorni…

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi passerete la giornata tra litigi e piccoli battibecchi in amore. Sarà dovuto principalmente alla gelosia, la causa principale di tutti i problemi. Sarà reciproca e dovuta ad una mancanza di fiducia che sta alla base del vostro rapporto di coppia. Il consiglio è quello di prendere le cose più alla leggera. Sarà il tempo a dirvi se vi state sbagliando oppure no. Nel lavoro, attenzione a qualche parola di troppo…

Gemelli

Cari Gemelli, oggi – 7 agosto – le stelle e i pianeti individuano per i nati sotto questo segno una grande voglia di evoluzione. Se avete avuto delle batoste in passato, questo non vuol dire che siano destinate a ripetersi. La cosa giusta da fare in queste ore sarebbe farsi consigliare da persone di cui vi fidate, per non rischiare di commettere dei passi troppo affrettati.

Cancro

Cari Cancro, oggi (venerdì 7 agosto) vivrete una condizione di stress e tensione per via del lavoro. Vi sentite stanchi e sottotono, e questo è dovuto a tutto l’impegno profuso nei giorni scorsi e alle difficoltà che avete incontrato per strada. Cercate di prepararvi con il giusto spirito al fine settimana. In vista del weekend programmate delle cose da fare in maniera leggera e senza stress. Vedrete che il carico di responsabilità verrà alleggerito e non poco…

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (7 agosto), la vostra configurazione astrale e planetaria è, durante la giornata, vi renderà sottotono e poco disponibili nei confronti di chi vi sta intorno. Amici, colleghi e familiari potranno contare poco sul vostro aiuto e sulla vostra compagnia.

Vergine

Cari Vergine, per voi si preannuncia una giornata molto produttiva. Astri e pianeti vi garantiranno il loro supporto. Cavalcate l’onda soprattutto nel lavoro. Per quanto riguarda i sentimenti, una bella sorpresa al partner potrebbe essere la soluzione migliore per creare una serata romantica e piacevole.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi non sarà un venerdì di inizio agosto molto facile da trascorrere nell’ambito lavorativo. Un intoppo dovuto ad una gestione sbagliata dei compiti da eseguire, vi creerà qualche problema. Il consiglio delle stelle è quello di agire con perseveranza. Non smettete di credere in quello che fate e di impegnarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi, 7 agosto 2020, per voi prevede una giornata molto tranquilla e senza particolari movimenti. Il problema è che per un segno dal temperamento dinamico come il vostro, è impossibile vivere una giornata in questo stato. La noia e la mancanza di stimoli potrebbe prendere il sopravvento…

Sagittario

Cari Sagittario, quello di oggi sarà un venerdì che saprà di cambiamento. Anche se non ne siete pienamente convinti, le stelle vi chiedono di fare qualcosa che possa mettere in risalto voi stessi. Negli ultimi tempi vi siete occupati molto degli altri senza dare importanza alla vostra persona. Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un cambio look potrebbe essere la soluzione migliore.

Capricorno

Cari Capricorno, oggi ci potrebbe essere un po’ di burrasca in ambito sentimentale. La lontananza con il vostro partner si sente e tanto. Il problema è che entrambi siete stati assorbiti da situazioni che era impossibile lasciare da parte. La chiave di tutto sarà nel dare ascolto al vostro cuore e alle vostre emozioni.

Acquario



Cari Acquario, oggi sarete irrequieti in vista del fine settimana. Avete già programmato come trascorrerlo, e la cosa che aspettate di più, è trascorrere del tempo con la persona che vi piace. State provando delle emozioni forti, e non potete più nasconderlo né a voi stessi né alla persona interessata.

Pesci

Cari Pesci, le stelle indicano che oggi sarà un venerdì molto positivo e produttivo. Nel lavoro sarete brillanti, e avrete la possibilità di portare a termine dei compiti riuscendo con grande abilità e predisposizione. Per quanto riguarda gli affari di cuore, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (7 agosto 2020) una bella intesa sarà protagonista della vostra giornata in due. Sfruttate fino in fondo questa configurazione astrale e planetaria.

