Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore siete meno ottimisti del solito, il futuro vi fa paura. Tendete sempre a concentrarvi sul presente, ma ora dovete lasciarvi un po’ andare: vedrete che tutto andrà bene, dovrete solo rischiare un po’ di più del solito.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete molto curiosi, non riuscite mai a fermarvi all’apparenza. Ma attenzione perché la curiosità si può trasformare in un’ossessione: cercate di non cadere nel tranello.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente state guardando al futuro con positività, ma dovete anche pensare al presente: cercate di vivere il momento, non potete sempre stare con la testa tra le nuvole…

Cancro



Cari Cancro, buone notizie in arrivo. Le idee non mancano e presto vi si presenterà un’occasione da cogliere al volo. Buttatevi a capofitto, lasciatevi andare: solo così non ve ne pentirete.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 maggio 2022), siete un po’ in ansia, non riuscite ad avere una stabilità, un equilibrio e i cambiamenti vi spaventano. Che ne dete di andare oltre?

Vergine

Cari Vergine, fate fatica ad accettare il cambiamento, per voi l’equilibrio è tutto. A volte, però, bisogna anche osare per migliorare le cose! Coraggio!

Bilancia

Cari Bilancia, dovete cambiare qualcosa nella vostra vita. Lo sapete bene, ma non vi state lasciando andare. Forse è meglio guardare tutto da un altro punto di vista: forza, un po’ di coraggio!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapete bene cosa fare, avete le idee chiare su quello che provate, ma avete un po’ di difficoltà a trasformare i vostri sentimenti in cose concrete. Che ne dite di seguire l’istinto?

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di fare ordine nella vostra vita, nei vostri pensieri e nel vostro cuore. C’è qualcosa che vi turba, ma dovete capire di cosa si tratta prima di agire.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, attorno a voi il clima è un po’ teso, ma voi siete una persona positiva, genuina e non riuscite a comprendere tutto. Cercate di immedesimarvi in loro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 maggio 2022), vorreste sfogarvi, lasciarvi andare, ma non sapete bene con chi: avete difficoltà a trovare il confidente giusto. Provate a fidarvi…

Pesci

Cari Pesci, in queste ore avete le idee chiare, sapete bene i vostri obiettivi, ma state facendo fatica a raggiungerli. Cercate di concentrarvi di più, di pianificare il lavoro nei minimi dettagli.