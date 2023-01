Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, Venere in Capricorno è stata molto generosa nel successo. Ha attivato una dissonanza da Plutone. Questo ti ha costretto a reinventarti, a volte di ricominciare da zero professionalmente. Venere ora arretra e ti lascia solo, ma Plutone continua la sua opera di trasformazione: ci sarà una decisione da prendere entro marzo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’oroscopo di Branko oggi indica che è il tuo turno di stressarti, a volte senza una buona ragione, ma con la Luna in Pesci trovi buone ragioni per preoccuparti del futuro. Oggi è così e o è una questione di soldi che ti stressa, o sono i tuoi amori. Infatti Venere è in aspetto con Nettuno, come anche Marte, e potresti avere dubbi sulla sincerità della tua dolce metà.

Gemelli

Cari Gemelli, nel suo oroscopo Branko oggi segnala che Marte, di fronte a te in Sagittario, inizia una dissonanza con Nettuno e non è consigliabile opporsi a qualcuno, ad esempio il tuo partner se c’è una crisi di coppia. A causa del suo atteggiamento, puoi essere un po’ perso, non avere più i tuoi soliti orientamenti e prendere decisioni che mancheranno di validità. Per fare bene, fino alla metà del mese di gennaio, si consiglia di mantenersi tranquilli e di aspettare che le cose passino.

Cancro



Cari Cancro, davanti a te, il Sole ti invita ad essere più socievole, ad accettare inviti, o ad invitare gli amici a casa tua per divertirti. È infatti con gli altri che ti sentirai meglio, ti rassicurerà di avere i tuoi cari intono a te. Ti sentirai protetto, è probabile che i tuoi sentimenti prenderanno una rilevanza maggiore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 gennaio 2023), non hai la reputazione di essere modesto e umile, eppure queste sono le qualità che devi coltivare durante il periodo del Capricorno. Non è mai troppo tardi per adottare comportamenti diversi e vedere che, forse, questo ti tirerà utile. Ed è quello che può succedere mentre regna il Capricorno, fino al 21 del mese di gennaio. In ogni caso, questo comportamento è consigliato nei confronti di determinate persone.

Vergine

Cari Vergine, sarete sensibili alla dissonanza tra Marte e Nettuno che sarà attiva fino al 14 gennaio. Evita di prendere la minima decisione, o la minima iniziativa, perché rimarrai inevitabilmente deluso dal risultato. Non importa se ci metti tutta la tua energia, sembra che ci sia qualcuno là fuori che sta minando i tuoi sforzi. Potrebbe anche essere qualcuno vicino a te che ti dice che non sarai in grado di farlo, che non sei all’altezza del compito.

Bilancia

Cari Bilancia, nessun problema in vista, approfitta di questo periodo per pensare a te stesso, sii un po’ più egoista del solito e non sentirti in colpa per questo. Perché, ovviamente, il Sole in Capricorno è forte per te e ti fa sentire in colpa se non ti prendi cura degli altri prima di tutto. Ma sai, non darai niente di buono alle altre persone se non ti prendi cura di te in modo così energico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tieni sotto controllo i tuoi soldi, potrebbero molte uscite di denaro per alcuni giorni. La dissonanza tra Marte il tuo pianeta governatore e Nettuno, indica una mancanza di limiti dannosa per il tuo denaro e anche per i tuoi beni in generale. Quindi devi stare attento, ci sono eccessi con Marte e Nettuno.

Sagittario

Cari Sagittario, essendo Marte nel tuo segno, la sua dissonanza con Nettuno potrebbe incoraggiarti a superare il limite. Essendo il pianeta nel settore della famiglia e della casa, queste sono le aree che saranno colpite dalle tensioni legate alla mancanza di limiti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, conosciamo la tua perseveranza, la tua testardaggine, ma ci sono momenti in cui è meglio lasciar andare; avere un po’ meno controllo della situazione non ti farà male. Non perderai nulla, anzi: se sei meno stressato, meno concentrato su quello che stai facendo, ciò non ti impedirà di essere efficace. Semplicemente, mettendoci meno fatica, vedrai che il risultato sarà migliore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 6 gennaio 2023), da un lato sei molto individualista, dall’altro sei un segno che si preoccupa del destino degli altri. È per questo motivo che ti trovi spesso a svolgere professioni come assistente sociale, professioni in cui aiuti persone che cercano di andare avanti. Oppure sei volontariamente fuori dal sistema.

Pesci

Cari Pesci, Marte inizia una dissonanza con Nettuno e non è facile da fronteggiare. Qualsiasi affare, qualsiasi decisione, rischia di finire in un fiasco, o di non riuscirti affatto. Inoltre, qualcuno potrebbe comportarsi male e farti sentire come se stesse cercando di manipolarti.