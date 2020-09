Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, questo mese si preannuncia piuttosto instabile su diversi fronti, situazioni vecchie e nuove, amore e lavoro, crisi economiche e sentimentali, ne avrete di gatte da pelare, Urano poi svolazzerà da un segno all’altro creando caos, avrete tempo però per affrontare tutto, la Luna oggi nel segno e ultimo giorno di Mercurio in Venere vi facilita nelle cose serie.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna sarà fino a domenica in Ariete senza una particolare importanza per l’amore, Venere però ancora due giorni in Cancro oggi in aspetto diretto con Mercurio in Vergine, vi aiuterà a creare una nuova base per i vostri successi settembrini. Domani Mercurio in Bilancia sarà nel punto giusto per lavoro e finanza.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna ha creato scompiglio, tenete sotto controllo gli atteggiamenti altrui, oggi è l’ultimo giorno di Mercurio negativo, ma con voi non si è mai al sicuro, fino a domani meglio tenervi stretti i soldi in tasca, rinunciate al cibo che vi fa male, Nettuno provoca indigestioni.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna transita nel fuoco dell’Ariete accanto all’incendiario Marte entrambi contro la vostra Venere, negli ultimi giorni così luminosa, ma il vostro malumore sarà accentuato dalle marachelle di Marte, incosciente e cattivo, e anche da Mercurio domani in Bilancia, oggi avete ancora un’occasione per sistemare le cose, mettere a posto atti scritti e rinviare pagamenti o spese.

Leone

Cari Leone, siete nel segno che meno si entusiasma per l’astrologia, siete convinti di essere superiori a tutto, non muovete troppe critiche in questo periodo, andate avanti sulla strada tracciata, meglio se tutta vostra, le stelle di fine estate sono splendide, tranne Urano in Toro ma potete tenerlo sotto controllo nel lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, anche voi stravolti dalle stelle, colpa della Luna in Pesci, il vostro fisico risente delle scelte sbagliate, ma la Luna in Ariete oggi porta con sé risvolti piacevoli, avete un rapporto speciale con quel segno del resto, stimola gli amori nascosti, infedeli, proibiti. Venere è chiara e trasparente negli ultimi due giorni in Cancro, oggi diretto con Mercurio porta buone notizie per il lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, non lasciatevi coinvolgere troppo nelle situazioni degli altri, soprattutto quando non è richiesto esplicitamente il vostro aiuto, ci sono tante cose nuove e complicate che richiedono la giusta attenzione, non lasciatevi distrarre. La famiglia è quella di sempre, previsti nuovi arrivi, Venere è la regina del ballo di domenica, danzerete tra le sue braccia fino ad ottobre.

Scorpione

Cari Scorpione, non sempre la vita assomiglia ai sogni che facevamo da ragazzini, ogni tanto però c’è un colpo di scena che vin strappa un sorriso, non sappiamo ancora cosa abbia la Luna in serbo per voi, ma il suo effetto è destinato a durare, un amore potrebbe presentarsi anche oggi alla vostra porta. Venere ancora due giorni in Cancro stimola con Mercurio le novità.

Sagittario

Cari Sagittario, un desiderio che avevate trattenuto a lungo finalmente troverà la sua strada. Secondo l’oroscopo di oggi di Branko siete un segno sportivo, ma non fate quei salti in alto nel desiderio d’amore che vi potrebbero rendere dei campioni, non è mai troppo tardi, dopo l’isterica Luna in Pesci oggi in Ariete con Marte siete in una botte di ferro.

Capricorno

Cari Capricorno, ogni tanto prendetevi del tempo per voi stessi, avete bisogno di rilassarvi in questo periodo, a causa del brusco passaggio della Luna piena in Pesci all’Ariete, dove diventa sempre più ostile perché congiunta a Marte. Giove nel segno, domenica Venere finalmente positiva e Luna in Toro, cosa volete di più?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko in questi giorni dedicherete maggiore attenzione al vostro partner, avrete Venere opposta dal Leone quadrata a Urano, primo esame di questo aspetto astrale un po’ antipatico per il rapporto coniugale, quando la Luna arriverà domenica nel Toro. Oggi la situazione è come la desiderate, esplosiva al punto giusto, con la Luna congiunta a Marte nel caro Ariete, Mercurio sempre più vicino alla Bilancia.

Pesci

Cari Pesci, domani sera Mercurio uscirà dalla Vergine secondo Branko e passerà velocemente in Bilancia, vostro segno amico, così potrete concludere un’estate tranquilla e passare direttamente all’autunno. La Luna però potrebbe giocarvi qualche tiro mancino a metà ottobre, l’amore pensa di sistemarsi materialmente, diventando a volte romantico, ma nessuno può rubarvelo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 4 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 4 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 4 settembre 2020