Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata che inizia sottotono, come se non aveste la forza per agire e dare il massimo. Con il passare delle ore recupererete le vostre energie e tornerete quello di sempre. Se avete bisogno di un aiuto, chiedete pure agli amici e alle persone care da una vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo è un periodo sottotono e anche un po’ altalenante. Rispetto ai giorni scorsi qualcosa non va come vorreste. Non abbattetevi e vedrete che tutto andrà per il meglio. Forza e coraggio.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo dovete curare particolarmente le relazioni interpersonali, d’altronde il weekend serve anche per questo. Non solo l’amore, ma anche le amicizie, che sono molto importanti per trascorrere momenti di piacevolezza e relax. Dovete affrontare difficoltà economiche non da poco.

Cancro



Cari Cancro, vi siete resi conto che una persona per voi molto importante sta diventando qualcosa in più. Vi siete innamorati? Può essere la persona giusta o meglio lasciar perdere? Le cose si complicano se uno dei due è già impegnato. In ogni caso dichiarate i vostri sentimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 marzo 2022), state trascorrendo belle giornate piene di entusiasmo e felicità. Sul lavoro c’è un problema non da poco da affrontare. Riuscirete a risolverlo il prima possibile e senza troppe difficoltà.

Vergine

Cari Vergine, sarà una giornata positiva, godetevela a pieno. Successivamente dovrete affrontare giornate pesanti e impegnative, fatevi trovare pronti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Prendete quello che c’è di positivo e andate avanti con entusiasmo.

Bilancia

Cari Bilancia, venite da un periodo difficile dal punto di vista economico, le spese sono state decisamente superiori alle entrate. Riuscirete presto a superarlo. Sul lavoro dovete essere creativi e osare di più. Non potete limitarvi al solito compitino ,sarebbe uno spreco.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, grazie a Marte avrete un’energia e una sincerità fuori dal comune. Esternate con entusiasmo i vostri sentimenti e vedrete che saprete affrontare ogni difficoltà. Chi nei giorni scorsi ha avuto dei contrasti con il partner, avrà presto dei miglioramenti. Positivo il lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, siete chiamati a prendere decisioni non facili ma fondamentali per il futuro. Capirete di aver fatto la scelta giusta e potrete ottenere belle soddisfazioni. Rimboccatevi le maniche e date il massimo. Vedrete che anche chi ha dubbi sulle vostre capacità dovrà ricredersi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sul lavoro è il caso di stare molto attenti e non sottovalutare nessun segnale. Un progetto non sta andando come avreste voluto, dovete reagire con calma e serenità. Siate concentrati. In amore bene in particolare la serata, trascorretela in compagnia del partner.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 4 marzo 2022), fate attenzione perché avete la Luna contraria e quindi potrebbero esserci seri conflitti con il partner o comunque una persona cara. Tenete a bada il nervosismo anche sul posto di lavoro. Buoni i rapporti con il segno del Capricorno.

Pesci

Cari Pesci, continua per voi un periodo molto positivo per i sentimenti. Avete superato momenti difficili e ora potete recuperare l’armonia e la complicità, ma anche la passione nei rapporti di coppia, specie se ultimamente l’intesa era un po’ svanita.