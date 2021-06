Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 giugno 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, con questo quadro astrale così favorevole avrete gran voglia di fare e di ottenere importanti risultati in ogni ambito. Siete attivi e anche chi vi circonda sarà travolto da questo entusiasmo. In amore le coppie storiche riusciranno a trovare la serenità che tanto cercavate.

Toro

Amici del Toro, sul lavoro il sorriso sarà la vostra migliore arma, questo vale in particolare per chi ha a che fare con il pubblico e deve sapersi comportare bene con i clienti. Bene anche gli affari e le trattative che portate avanti, presto arriveranno grosse novità. Nelle cose che fate dovete però metterci più passione ed emozioni.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko avete ottime idee e tanta tenacia, per cui se avete delle idee in cui credete, difendetele con i denti da tutto e tutti. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti. Siete disposti a non dormire la notte pur di rispettare un impegno preso e consegnare i lavori in tempo. In amore tornare a sentire dopo parecchio le farfalle nello stomaco.

Cancro

Cari Cancro, questo Mercurio vi rende generosi. Rendere gli altri felici è la vostra gioia più grande e siete disposti a tutti pur di aiutare chi è in difficoltà. Se volete aumentare i guadagni dovete rischiare di più ed uscire dalla cosiddetta comfort zone. Periodo ottimo per gli investimenti, come la compravendita di una casa.

Leone

Cari Leone, sul lavoro, soprattutto se avete delle responsabilità, dovete imparare a fidarvi di più dei vostri collaboratori, d’altronde non potete pensare di fare sempre tutto da solo. Se avete contatti all’estero, sfruttateli, perché si riveleranno ottime fonti di guadagno. Serenità nella vita sentimentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, qualcuno di voi potrebbe essere sedotto da un mondo illusorio e fantastico e perdere un po’ contatto con la realtà. Questo non è mai un bene, anzi il consiglio del guru degli astrologi è sempre quello di restare con i piedi per terra. Non siate invidiosi se qualche vostro collega fa carriera o riceve premi e promozioni.

Bilancia

Amici della Bilancia, i giovani devono impegnarsi maggiormente se vogliono ottenere qualcosa di importante sul fronte lavorativo e se vogliono realizzare i propri obiettivi. Attenzione a qualche ex che potrebbe tornare a bussare alla vostra porta inaspettatamente. Vedete cosa vuole e agite di conseguenza.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, con questo quadro astrale davvero ottimo potete togliervi belle soddisfazioni e prendervi finalmente grosse responsabilità sul piano lavorativo. Avete tante idee e progetti e voglia di crescere. Si sa al vostro segno l’ambizione non fa difetto. Tante novità in arrivo, potreste decidere di cambiare totalmente vita o cercare qualcosa di diverso per ripartire.

Sagittario

Amici del Sagittario, se vivete una relazione lunga e stabile, potreste decidere di fare un passo in avanti importante con il partner, come il matrimonio o una convivenza o mettere alla luce un figlio. Non fatevi prendere dall’ansia. L’estate e la prova costume si avvicinano. Mangiate di meno e tenetevi in allenamento.

Capricorno

Cari Capricorno, in amore volete mettere le cose in chiaro e se ci sono stati dei litigi è il momento di parlarsi faccia a faccia e chiarire. Avete bisogno di concretezza. In amore chi è single da tempo sente la voglia e il bisogno di impegnarsi di nuovo. Se avete già un partner dovete essere meno rigidi e più romantici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi il lavoro va davvero a gonfie vele. Vi state togliendo belle soddisfazioni e state raggiungendo i vostri traguardi, grazie ad un’innata empatia e carisma, che vi permette di essere molto comunicativi e capire chi avete di fronte. Potete quindi lanciarvi in nuove avventure o firmare nuovi contratti.

Pesci

Amici dei Pesci, molti di voi stanno avviando nuovi inaspettati amori in questo periodo. Siete carichi di emozioni e ci vuole davvero poco per farvi commuovere, anche mentre lavorate o guardate un film. Attenzione all’aspetto economico. Ultimamente avete avuto delle spese eccessive, contenetevi altrimenti il portafogli piange.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA