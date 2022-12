Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 30 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, non dovete pensare al superfluo e all’apparenza, ma dovete capire quali sono le vostre priorità. E quali sono i vostri veri obiettivi. Cercate di tenere a freno gli impulsi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete fare chiarezza nel vostro cuore, dovete dire quello che pensate, senza paura. Solo così riuscirete a fare i conti con il successo: la spontaneità vince sempre. Ricordatevelo.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di seguire il vostro intuito, senza mettere nulla in discussione. Dovete prendervi una pausa perché vi farà bene riposare un po’ e ripartire da zero.

Cancro



Cari Cancro, non dovete ascoltare i gossip, i pettegolezzi: dovete capire chi siete, quanto valete e dovete accettarvi così come siete. Cercate di fare attenzione agli sbalzi di temperatura.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 dicembre 2022), dopo tante fatiche e dopo tante porte chiuse, ora finalmente il successo sta per arrivare. Dovrete solo accogliere a braccia aperte le soddisfazioni!

Vergine

Cari Vergine, in queste ore sarete in grado di ascoltare di più, di capire i problemi di chi vi sta vicino. E di aiutare chi ne ha veramente bisogno. Bene anche la forma fisica, continuate così!

Bilancia

Cari Bilancia, bene il lavoro di squadra e il rapporto con i colleghi, ma durante la giornata di oggi – 30 dicembre 2022 – dovrete mantenere la calma. Perché c’è qualche invidioso che cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ indecisi, non sapete bene cosa fare e cosa dire. Avete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio e di dormire un po’ di più!

Sagittario

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi, 30 dicembre, avrete l’occasione di perdonare, di fare la pace e dimenticare il male del passato. Dovete continuare così e dovete ritrovare un po’ di serenità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cercate di non fare errori e di ascoltare i consigli di chi vi sta vicino e vi ama. A volte pensate solo a voi stessi e sbagliate…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 30 dicembre 2022), state sognando, state fantasticando e vi state immaginando tutto il vostro futuro. Oggi però l’entusiasmo vi manca, dovete ritrovarlo perché è un vero peccato lasciarsi andare così!

Pesci

Cari Pesci, dovete mantenere la calma e capire quali sono i vostri limiti. Attenzione anche alla dieta, bisogna fare un po’ di detox dopo le feste!