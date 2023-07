Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 28 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, la vostra compatibilità con gli altri è al top anche se ci sarà qualcosa da registrare per quanto riguarda la gestione delle vostre finanze. Attenti anche a qualche piccolo problema di salute…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sia dal punto di vista finanziario sia da quello sentimentale state vivendo una fase molto promettente che vi dona gioia e serenità. La salute richiederà un po’ di attenzione in più rispetto al solito.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro spirito di adattamento se da una parte vi aiuta a venire fuori da situazioni molto complesse, dall’altra parte vi fa sentire un po’ incostanti e precari. La vostra carica creativa è al top.

Cancro



Cari Cancro, in amore ci sarà qualche insidia che turberà gli equilibri nel vostro rapporto di coppia. Si tratta di situazioni che non devono preoccuparvi anche perchè le avete già vissute in passato e sapete bene come gestirle.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 luglio 2023), le stelle vi raccomandano un po’ di attenzione dal punto di vista delle spese. Cercate di risparmiare qualcosa di più anche perchè in futuro ci saranno degli imprevisti da affrontare.

Vergine

Cari Vergine, la vostra compatibilità con gli altri è al top in questo momento. In amore potrebbero verificarsi delle turbolenze che potrebbero mettere a rischio anche il vostro equilibrio interiore.

Bilancia

Cari Bilancia, state vivendo un periodo contrassegnato da alti e bassi, per cui dovrete cercare di fare di necessità, virtù. Dovrete essere bravi ad adeguarvi ad ogni situazione senza smarrire il vostro proverbiale equilibrio interiore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivato il momento di rimettersi in gioco, anche perchè la vostra fortuna è al top dal punto di vista astrologico. La carriera prosegue senza intoppi, ma dal punto di vista finanziario dovrete cercare di essere prudenti.

Sagittario

Cari Sagittario, periodo molto favorevole anche se la salute potrebbe arrancare un po’ a causa di qualche piccolo disturbo che potrebbe ripresentarsi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il vostro proverbiale spirito di adattamento sarà messo a dura prova dagli eventi. Dovrete cercare di non perdere il lume della ragione e di mantenere la lucidità anche nei momenti meno facili.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 28 luglio 2023), è vero che la fortuna non sta girando dalla vostra parte, ma la vostra grande capacità di comunicazione e la vostra determinazione vi consentiranno ugualmente di tenere testa a tutto e a tutti.

Pesci

Cari Pesci, le vostre affinità con gli altri sono piuttosto fragili in questo momento. Anche la carriera potrebbe subire qualche piccola battuta d’arresto anche se non è il caso di drammatizzare.