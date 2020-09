Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 settembre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, durante la giornata di oggi vi dovete muovere con i piedi di piombo, specie in amore. Le tensioni non mancano, per cui potreste facilmente litigare con chi vi circonda e con il partner. Nervosismo alle stelle per il vostro segno, cercate di mantenere la calma.

Toro

Cari Toro, secondo Branko la giornata di oggi, 25 settembre 2020, si prevede una giornata molto promettente, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Se avete dei progetti concreti da portare avanti, procedete con entusiasmo e fiducia. Se invece siete in cerca di nuove opportunità, questo potrebbe essere il momento giusto per rimettersi in pista. Potrebbero arrivare occasioni anche dall’estero.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (25 settembre 2020) si prevede una giornata davvero complessa per il vostro segno, per cui mantenete la calma. Questioni che sembravano chiuse potranno presto riaprirsi, e magari potreste riagganciare rapporti con un ex o un vecchio socio dopo tanto tempo. Non fate il passo più lungo della gamba e siate prudenti.

Cancro

Cari Cancro, Branko per voi oggi prevede una giornata davvero complessa. In questo periodo i problemi, soprattutto in ambito lavorativo, non mancano, per cui rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Forse è il caso che vi prendiate una pausa, in modo da ricaricare le pile e ragionare a mente fredda sul da farsi.

Leone

Cari Leone, in questa giornata dovrete essere davvero intraprendenti e carichi. La pazienza in amore non basta mai, ma se ce l’avrete eviterete spiacevoli litigi con il partner. Cercate quindi di mantenere la calma. I single dovranno aspettare ancora un po’ prima di rimettersi in pista in maniera proficua. Le coppie solide invece procedono bene. Sul lavoro la vostra capacità di pianificare il da farsi viene molto apprezzata.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, quella di oggi sarà una giornata positiva, nella quale sarete parecchio rilassati e tranquilli. I single potranno finalmente trovare l’anima gemella, mentre le coppie troveranno una serenità e una stabilità che mancava da tempo. Ottima creatività anche sul lavoro: il vostro intuito e la vostra capacità organizzativa saranno apprezzati e verranno ripagati.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, oggi avrete molti pensieri che vi ronzano per la testa e vi tolgono un po’ di serenità. Se state conoscendo una nuova persona, mostratevi per quello che siete, senza bugie e imbrogli. La verità tanto prima o poi viene sempre a galla. Chi ha già un partner deve mantenere la calma ed evitare tensioni inutili, dettate da dubbi infondati. Tante pressioni sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi siete davvero irrequieti e vorreste fare di tutto pur di cambiare aria e lanciarvi in nuove avventure. Uscite e cercate nuove opportunità, dimostrando a tutti il vostro valore. Le coppie potrebbero approfittare del weekend per fare qualcosa di romantico insieme, come una gita o un piccolo viaggio. Può essere un’occasione per riaccendere la passione.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, quella di oggi – 25 settembre 2020 – sarà una giornata davvero positiva. D’altronde avete le stelle dalla vostra parte, per cui approfittatene. In amore i single possono sfruttare il proprio fascino e le proprie qualità per conquistare una persona che vi piace da tempo. Fatevi avanti, in fondo non avete nulla da perdere. Sul lavoro avete ottime idee, ma dovete convincere colleghi e superiori della loro bontà.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi sarà una giornata davvero buona, dopo qualche giorno un po’ sottotono. In amore i single avranno risposte importanti, perché per fortuna il peggio è passato. Ottime risposte anche per le coppie storiche, che ritroveranno fiducia e passione nel rapporto con il partner. Sul lavoro dopo tanti sacrifici il vostro impegno e le vostre qualità saranno finalmente riconosciuti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata positiva, iniziate infatti a vedere la luce in fondo al tunnel dopo un periodo difficile. In amore i single possono farsi avanti se c’è una persona che vi piace. D’altronde non avete nulla da perdere. Sul lavoro avete avuto dure incomprensioni con il partner, ma ora il peggio sembra passato.

Pesci

Cari Pesci, giornata tranquilla per il vostro segno, anche se senza particolari guizzi né in bene né in male. Chi è single in questo weekend potrebbe stringere un’amicizia importante, più che un nuovo amore. Chi vive una relazione stabile deve parlare con il partner se c’è qualcosa che non va. Meglio togliersi eventuali dubbi e non tenersi tutto dentro. D’altronde una relazione non può prescindere dalla fiducia reciproca. Bene il lavoro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 25 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 25 settembre 2020