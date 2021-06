Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 25 giugno 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, coloro che evitano di mantenersi in forma nelle prossime ore potranno riprendere di nuovo i loro allenamenti per motivi di buona salute.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (25 giugno 2021), la pressione sul fronte del lavoro potrebbe aumentare, ma sarete in grado di contrastarla bene, di reggere l’urto. Il fronte interno sarà il più pacifico e la famiglia più accomodante.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, potreste pianificare di stare a casa di qualcuno durante il fine settimana. È probabile che qualcuno si innamori di voi perdutamente. Guardatevi intorno.

Cancro

Cari Cancro, un breve viaggio con la famiglia si rivelerà molto divertente, più di quanto previsto. Cercate di mirare alla stabilità finanziaria con una spesa giudiziosa. Ottime notizie dal fronte lavorativo dove potreste eccellere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il piano per una breve vacanza con gli amici può essere messo in atto. Fatela, vi gioverà. Attenzione però a non farsi incastrare in situazioni particolari.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, trovare un cliente per vendere proprietà potrebbe non essere così facile… Organizzare una serata esclusiva con l’amato è possibile e si rivelerà molto appagante.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra consapevolezza della salute vi manterrà fisicamente in forma. Le persone in cerca di lavoro riusciranno a trovare qualcosa di adatto. Attenzione alle spese.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vita familiare sarà più soddisfacente: il coniuge è pronto a soddisfare i vostri umori! Viaggiare con i vostri cari e vicini sarà divertente.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, per voi si prevedono risultati soddisfacenti sul fronte accademico. Aspettare che l’amante riaccenda la vita amorosa può richiedere un’eternità, quindi iniziate voi…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il fronte della salute rimane raggiante. Bene anche le questioni finanziarie. La vostra gestione di una situazione lavorativa potrebbe arruffare molte piume…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 25 giugno 2021), potrebbe non piacervi che un genitore o un anziano della famiglia tenga traccia delle vostre attività. La voglia di viaggiare potrebbe indurre alcuni ad infilare una piccola vacanza nel loro frenetico programma.

Pesci

Cari amici dei Pesci, offrire una mano a qualcuno sul fronte sociale migliorerà la vostra immagine. Chi ha tendenze romantiche potrà trovare l’amore in qualsiasi situazione.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA