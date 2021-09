Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, siete di buon umore e avete parecchie energie, ma fate attenzione alla salute e alla condizione fisica. Nulla di grave, ma magari qualche leggero malessere dovuto allo stress.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete essere pazienti e non farvi guidare dalla fretta, soprattutto se dovete prendere delle decisioni importanti, per voi stessi e per gli altri. Curate anche la salute facendo una dieta equilibrata.

Gemelli

Cari Gemelli, per il vostro segno questi sono giorni all’insegna di continui su e giù. Cercate di non prendervela troppo se qualcosa non va come vorreste e mantenete la calma. Bisogna trovare un giusto equilibrio a livello mentale e fisico, altrimenti rischiate di farvi prendere dall’ansia.

Cancro



Cari Cancro, in questo periodo siete particolarmente stressati e giù di morale: datevi delle priorità, non potete pensare di fare tutto subito. Dovete fermarvi un attimo in modo da osservare meglio ciò che vi circonda. Non siate egoisti e non trascurate il partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 settembre 2021), avete tanto ottimismo e voglia di far bene. Sarà questa la vostra arma segreta per conquistare il mondo! L’ambiente intorno a voi però non è propizio, non fatevi condizionare da chi ha il broncio e andate dritti per la vostra strada.

Vergine

Cari Vergine, in questa giornata potete placare conflitti di lungo corso e ripartire alla grande dopo qualche momento difficile. Sarete orgogliosi di quanto ottenuto e potrete ripartire alla grandissima. Non siate troppo duri con voi stessi se qualcosa non va come vorreste.

Bilancia

Cari Bilancia, potreste approfittare di questo periodo per ottenere qualcosa di speciale e togliervi belle soddisfazioni. Perché ad esempio non vi rimettete seriamente a dieta e fate un po’ di sport. Non è solo un fatto di estetica, ma ne va della salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in questo periodo siete particolarmente stanchi. Gli impegni da portare a termine sono tanti e gravosi. Cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Attenti anche alle scelte da compiere: un errore in questa fase sarebbe fatale.

Sagittario

Cari Sagittario, ci sono brutte notizie in arrivo secondo le stelle. Mantenete la calma e non fatevi trovare impreparati. Dovete innanzitutto rimettere a posto la vostra salute e curare il corpo, se non volete affaticarvi ulteriormente. Non trascurate il partner.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ci sono tante situazioni in ballo e non vedete l’ora di chiuderle il prima possibile. Non siate però frettolosi, rischiate di prendere delle cantonate. Ponderate le scelte e cercate di trovare un equilibrio in questa fase così delicata della vostra vita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 settembre 2021), siete molto agitati e avete tanti impegni da portare a termine. Avete però bisogno di staccare la spina, rilassarvi e prendere del tempo per voi stessi. Approfittate del weekend in arrivo per ricaricare le pile.

Pesci

Cari Pesci, in questo periodo possono esserci grosse discussioni con il partner che rischiano di minare la serenità della coppia. Parlatevi e trovare un punto d’incontro se non volete mandare tutto a rotoli. Se invece pensate che la relazione sia giunta al capolinea, abbiate il coraggio di dirvi addio.

