Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, la giornata sarà davvero splendida. Avete un fascino difficilmente sostenibile e pareggiabile da altri. Non date ascolto a nessuno o adito a polemiche. C’è tanto equilibrio e voglia di fare bene. Prendetevi del tempo per voi stessi e per agire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, anche in questa vigilia di Natale c’è tanta voglia di agire e fare bene, ma la confusione nell’aria vi impedisce di dare il massimo. La tranquillità per voi è fondamentale. Sono giorni di festa certo, ma non trascurate un po’ di sana attività fisica.

Gemelli

Cari Gemelli, avrete finalmente risposte positive, d’altronde le attendete da settimane e potrete essere accontentati. Potete superare tutti gli ostacoli, siete in ottima forma e potete togliervi belle soddisfazioni. Il morale è alle stelle.

Cancro



Cari Cancro, ragione o sentimento? Cercate di far prevalere la prima, soprattutto se siete chiamati a prendere decisioni importanti. Occhio anche al portafogli, ultimamente avete avuto uscite importanti, cercate di limitarle. Il troppo stress può farvi perdere lucidità. Scaricatelo praticando un sano sport.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 dicembre 2021), state costruendo cose importanti, d’altronde la fortuna vi assiste. Potete togliervi belle soddisfazioni e creare relazioni importanti. Evitate però di perdere tempo in situazioni inutili. Avvertite una certa stanchezza, cercate di capirne il motivo.

Vergine

Cari Vergine, è il momento di fare un bilancio del passato per poter poi ripartire. Solo capendo da dove siete venuti potete trovare la vostra strada. L’ottimismo è dalla vostra parte. Mettete da parte i sensi di colpa e guardate al futuro. Non trascurate la dieta e la cura del corpo.

Bilancia

Cari Bilancia, tenete sotto controllo le emozioni perché ultimamente ne avete vissute di molto intense, anche se non sempre piacevoli. L’ottimismo vi pervade e vi permetterà di superare le difficoltà. Sul lavoro occhio agli invidiosi che proveranno a mettervi il bastone fra le ruote.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prima di prendere una decisione importante, dovete essere in grado di agire con serenità e avere tutte le informazioni del caso. Le stelle vi assistono e vi proteggono, infatti vi sta andando tutto bene.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di un po’ di relax, d’altronde siamo alla vigilia di Natale. Ultimamente siete esagerati, pensate che tutto il mondo giri intorno a voi ma non è così. Dovete capire che ogni tanto è bene rallentare. Trovate un giusto equilibrio con la vostra voglia di dare il massimo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sta per arrivare una bella notizia, abbiate fiducia. L’anno che si sta per concludere non ha avuto particolari guizzi, anzi avete dovuto affrontare due tre belle batoste. Ma il 2022 potrà essere quello della svolta e della consacrazione, soprattutto nei primi mesi. Non abbandonate la dieta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 dicembre 2021), dovete restare fedeli alle vostre idee. L’equilibrio fa di nuovo parte di voi stessi e delle vostre idee. Prima di agire però capite bene da che parte state andando. Con il vostro ottimismo sarà tutto speciale, il sorriso sulle labbra non vi abbandona mai.

Pesci

Cari Pesci, avete sempre tanti impegni e tante cose da fare, ma non dimenticatevi mai di voi stessi e di prendervi cura dei vostri cari, a maggior ragione in questi giorni di Natale. A volte sentite la necessità di stare da soli, di concentrarvi sulle vostre priorità. Ma non siate egocentrici.