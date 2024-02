Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 febbraio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 23 febbraio 2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna fa risplendere il vostro lato romantico e sentimentale. Se c’è una persona che vi intriga, adesso è venuto il momento di uscire allo scoperto e di dichiararvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna dissonante renderà questa giornata di fine febbraio decisamente insidiosa. Magari potrebbe accadere anche qualcosa a casa che richiederà una riparazione.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcuno potrebbe chiudere oggi, 22 febbraio, un accordo molto delicato che si è trascinato per lungo tempo. Cercate di comportarvi con maturità e ponderate bene ogni mossa prima di apporre il fatidico sigillo.

Cancro

Cari Cancro, se siete a caccia di denaro per finanziare un progetto, questa è la giornata giusta per avanzare la vostra richiesta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 23 febbraio 2024, è il momento giusto per tirare fuori il vostro piglio da combattenti.

Vergine

Cari Vergine, se c’è una situazione di lavoro che non vi sta più bene, è giusto che vi guardiate attorno per trovare la soluzione giusta. Coraggio. Agite.

Bilancia

Cari Bilancia, con queste stelle è meglio cercare di allargare i vostri orizzonti e stringere nuove alleanze.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, pian piano vi state costruendo una carriera solida e senza sbavature. Ben presto i vostri sforzi saranno ampiamente ripagati dai fatti.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna in Leone e Venere in Acquario vi rendono particolarmente romantici e passionali. Se avete accanto la persona giusta, potreste vivere dei momenti davvero esaltanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nuove idee potrebbero prendere forma dalla primavera in poi. Ecco perchè dovrete cercare di essere fiduciosi e di guardare al futuro con più ottimismo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 23 febbraio 2024), la Luna in opposizione potrebbe portarvi ad avere a che fare con persone che proveranno a mettervi in grande difficoltà.

Pesci

Cari Pesci, le stelle di oggi, 22 febbraio, favoriranno coloro che devono sostenere un colloquio di lavoro o che devono dare un esame. E’ il momento giusto per tirare fuori il vostro curriculum e farvi avanti.