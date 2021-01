Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 22 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, alcuni di voi oggi potrebbero avere molto lavoro da fare. Una partnership commerciale promette di farvi uscire dalla stasi finanziaria.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 22 gennaio 2021 -, non ha senso crogiolarsi nell’autocommiserazione per qualcosa che vi scivola tra le dita, ripartite. Coloro che sono alle prese con lo studio durante la giornata di oggi potrebbero trovare la loro attenzione vacillante.

Gemelli

Cari Gemelli, la salute oggi rimane soddisfacente. Una buona notizia attende alcuni dal mondo del mercato immobiliare. Potreste rimanere un po’ disillusi in una relazione sentimentale.

Cancro



Cari Cancro, la vostra performance sul fronte accademico anche oggi sarà buona. Durante le prossime ore potrete avrete momenti piacevoli nei rapporti stretti.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mangiare bene è la chiave per mantenere una buona salute, quindi non commettete errori. La situazione sul fronte finanziario potrebbe non essere del tutto solida: risparmiate.

Vergine

Cari Vergine, essere elogiati sul posto di lavoro darà al vostro morale una solida spinta. Sarete dell’umore giusto per cercare i vostri cari che vivono da lontano. Se vi piace qualcuno, fatevi avanti: la giornata sembra favorevole per un po’ di romanticismo.

Bilancia

Cari Bilancia, quelli in affari durante la giornata di oggi potranno aumentare i loro guadagni netti. I nuovi dipendenti potrebbero attraversare un momento difficile nell’apprendimento le basi del lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, riuscirete a tagliare le spese domestiche. Quelli nel settore immobiliare potrebbero avere una giornata redditizia.

Sagittario

Cari Sagittario, probabile che vi venga imposta un po’ di responsabilità sociale. Le parole di elogio di qualcuno che ammirate vi faranno sentire bene.

Capricorno

Cari Capricorno, qualcosa in cui siete coinvolti sarà supportato dalla famiglia, che probabilmente diventerà il vostro pilastro di forza. La pace e la serenità pervaderanno il fronte interno e aiuteranno a riposare e ringiovanire.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le cose al lavoro sembreranno essere sotto il vostro completo controllo. La salute rimarrà eccellente. Aspettatevi una pausa fortunata sul fronte della carriera.

Pesci

Cari Pesci, la vostra incrollabile concentrazione vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo sul fronte accademico. Non lasciate che le vostre frustrazioni si trasformino in rabbia.

