Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale potrete mettere a frutto tutti gli sforzi fatti durante la settimana. Come vedete prima o poi i frutti si raccolgono sempre. Potete quindi tirare un sospiro di sollievo se qualcosa non stava andando come volevate. Ed essere soddisfatti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete alle prese con un grosso progetto che vi porterà via parecchie energie. Mantenete alta la concentrazione e non demoralizzatevi di fronte a qualche difficoltà. Nonostante dubbi e timori, non esitate e osate di più. Presto arriveranno i risultati.

Gemelli

Cari Gemelli, quanti impegni da portare a termine! Avete molte responsabilità e ne avvertite tutto il peso. Non mancheranno le tensioni con chi vi circonda. Cercate di non prendervi troppi compiti e impegni e datevi delle priorità, altrimenti rischiate di fare troppe cose e tutte male. Meglio poche ma fatte bene.

Cancro



Cari Cancro, fate mente locale e rivedete alcune scelte del passato che non vi hanno convinto fino in fondo. Potete correggere alcune cose che non sono andate come avreste voluto, per esempio in amore. Non temete, non tutto è perduto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 gennaio 2023), in questi giorni la vostra produttività è alle stelle. Dovete credere maggiormente in voi stessi e bilanciare tutti i vostri impegni. Tanti i progetti da realizzare, sia in ambito lavorativo che familiare. Più che la qualità, conta come vi sapete mettere in discussione.

Vergine

Cari Vergine, temete troppo l’opinione e il confronto con chi vi circonda. Avvertite una certa debolezza e fragilità, come se non siete pienamente soddisfatti del vostro percorso. Dovete recuperare autostima, e capirete che i vostri punti di debolezza in realtà possono essere la vostra forza.

Bilancia

Cari Bilancia, ultimamente andate a mille all’ora, ma così rischiate di tralasciare qualche dettaglio importante o commettere errori. L’ambizione sopravanza il vostro consueto ottimismo. Vorreste controllare tutto e mettere becco su ogni questione, ma dovete anche imparare a fidarvi di chi vi circonda.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle vi proteggono. Potete approfittare di questo cielo splendente per togliervi grandi soddisfazioni. Ci saranno situazioni che sarà meglio cogliere al volo, se non volete rischiare di restare indietro. Una svolta decisiva è alle porte.

Sagittario

Cari Sagittario, di base non siete persone particolarmente diplomatiche e adatte al confronto. Anzi siete consapevoli di essere particolarmente pungenti e senza peli sulla lingua. Oggi può essere il giorno giusto per affrontare una discussione importante, siete carichi a mille.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ci sono state e ci sono tuttora parecchie difficoltà e cose della vostra vita che vorreste cambiare. Cercate di risolverle il prima possibile, e se avete questioni in sospeso di chiarire. Insomma è il momento di prendere in mano le redini e assumervi responsabilità importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 gennaio 2023), questa Luna è un po’ sfavorevole per cui l’invito è alla cautela. Vi sentite confusi e solitari e vorreste avere una persona speciale al vostro fianco. Iniziate a progettare qualcosa di nuovo e siate più ambiziosi.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente siete troppo nostalgici, come se vorreste vivere nel passato. Dovete capire cosa realmente conta e dove volete andare a parare. Vivete il presente con maggiore serenità e pensate al futuro con ottimismo e soddisfazione. Vedere il bicchiere mezzo pieno aiuta, soprattutto nei momenti di difficoltà.