Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi riscalderà i vostri animi, un istinto bollente potrà arrivare a sorprendervi positivamente, cercate di canalizzare la passione con il partner e non altrove. Fate attenzione…

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la primavera, il caldo e i giovani innamorati vi hanno forse distratto troppo. Durante la giornata di oggi sarete sospettosi e vorrete andare a fondo, cercate di non destare sospetto al partner.

Gemelli

Cari Gemelli, un’altra giornata senza risvolti. Dopo la confusione che vi ha accompagnato per tutta la settimana, tardano anche delle risposte di lavoro. Pensate all’amore.

Cancro Cari Cancro, il mese di aprile sarà proprio impegnativo, avete messo tutto in discussione: carriera, amici e amore. Ora siete costretti a fronteggiare diversi concorrenti. Rimboccatevi le maniche se volete trionfare.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (2 aprile 2021), il mese di aprile vi ha fatto uno strano effetto e vi siete un po’ ammorbiditi. Il cuore generoso dispensa consigli e attenzioni a chiunque.

-LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, finalmente vi siete resi conto che le incomprensioni non riguardano solo la sfera familiare. Non opponetevi, avete il fine settimana per ricaricarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, le prime giornate di caldo hanno risvegliato il Marco Polo che avete dentro. Il momento è particolare, ma avete deciso lo stesso di prenotare una vacanza. Sognare fa bene. Sperando di poterlo fare…

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le preoccupazioni legate alle finanze vi hanno fatto riflettere e oggi siete nel pieno della vostra attività. Il commercio e gli scambi fanno parte di voi. Cercate bravi collaboratori.

Sagittario

Cari Sagittario, siamo entrati nella stagione degli amori e il vostro fascino sta dando i primi risultati. Chissà se dietro il vostro essere naif si nasconde un rubacuori…

Capricorno

Cari Capricorno, continua la scia positiva, quello che vi appaga è essere generosi e avete finalmente capito che aiutare gli altri vi fa stare bene.

Acquario

Cari Acquario, durate la giornata di oggi – 2 aprile 2021 – farete un incontro speciale e questo vi turberà per tutta la giornata. Non delirate e prima di fare qualcosa di azzardato.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (2 aprile 2021), sono stati tempi duri, finalmente si chiude la settimana lavorativa. Sfruttate questi giorni per trovare l’armonia con il partner e per stare in famiglia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 2 aprile 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 2 aprile 2021