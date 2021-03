Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, ciò di cui avreste bisogno in questo momento è trovare un po’ di serenità dopo una ferita che si è riaperta e che sanguina ancora. Prima di andare avanti dovreste superare il passato e accettare di averlo fatto.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 19 marzo 2021 – nel vostro cielo c’è ancora la Luna che vi è avversa: prima di fare qualsiasi cosa dovrete valutare cautamente le opzioni sul tavolo. Non siate precipitosi.

Gemelli

Cari Gemelli, purtroppo siete il soggetto del chiacchericcio da ufficio. Qualcuno ha parlato male di voi. Tutta invidia… Lasciate correre e non vi ci focalizzate troppo.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi riuscirete a raggiungere un traguardo importante non solo sul lavoro. I vostri sforzi verranno riconosciuti da chi amate e soprattutto dalle persone a cui tenete particolarmente.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – dal punto di vista amoroso – non sarà una grande giornata per le coppie, soprattutto quelle sposate. Meglio aspettare la primavera.

Vergine

Cari Vergine, i mesi passati non sono stati dei migliori. L’inverno è però finito e la primavera porterà con sé ottime occasioni, sia professionali sia personali. Mai perdere la speranza.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, in questo periodo siete molto spossati, ma allo stesso tempo anche motivati. Vorreste fare diverse cose ma la stanchezza ve lo impedisce. Portate pazienza: tempo al tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, durante la giornata di oggi – 19 marzo – dovrete tenere duro e essere forti. Le giornate che seguiranno saranno piene di stress e voi dovrete farvi trovare preparati ad ogni eventualità.

Sagittario

Cari Sagittario, l’aspetto economico non vi preoccupa. Credete che nella vita ci siano cose più importanti dei soldi, ma sotto sotto un po’ di preoccupazione c’è. Non demordete e fate attenzione.

Capricorno

Cari Capricorno, questo non è un periodo entusiasmante per voi. Le mezze stagioni non le avete mai tollerate, ma sarete pronti a cambiare se necessario.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, siete delle persone che pensano che il bene che date prima o poi vi tornerà indietro. In primavera raccoglierete i frutti di quanto seminato fino ad ora.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte. Avete le spalle coperte, certo, ma questo non vi autorizza a fare scelte avventate.

