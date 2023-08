Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 18 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, cercate di concentrare in questi giorni di metà agosto tutti gli impegni meno faticosi. Il weekend in arrivo è molto entusiasmante per l’amore: si prospettano incontri importanti per chi ha il cuore senza legami.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, risplendono su di voi delle stelle magnifiche per l’amore e le passioni. I cuori che sono solitari da diverso tempo possono fare degli incontri speciali, da cui potrebbero nascere delle intese interessanti…

Gemelli

Cari Gemelli, i rivali oggi sono molto agguerriti: vi attaccano senza preavviso e siete costretti a reagire in fretta e furia. In vista situazioni decisamente imprevedibili!

Cancro



Cari Cancro, se siete alla ricerca di un’occupazione o volete migliorare la vostra posizione professionale, preparatevi a ricevere risposte positive a domande d’impiego e colloqui. Liberatevi dall’ansia da prestazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 agosto 2023), sfruttate senza indugio le buone opportunità che si presentano sul vostro cammino, e non dimenticate di allargare la vostra rete di conoscenze a tutto tondo. In serata sono favoriti gli incontri romantici.

Vergine

Cari Vergine, questa giornata calorosa vi invita a scrutare nel vostro mondo interiore. Allontanatevi dalle futilità e concentratevi su ciò che sentite dentro: procedete a una riflessione profonda e costruttiva.

Bilancia

Cari Bilancia, con l’arrivo delle meritate vacanze estive aumentano le occasioni per stare bene e rilassarsi. Godetevi in pieno il relax e l’atmosfera serena del weekend.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra vita affettiva è piena e soddisfacente. Tuttavia oggi, con la stella dell’amore sempre in posizione dispettosa, siete più inclini a sbrigare le faccende pratiche.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna di oggi è difficile da sopportare: siete appesantiti e vi distraete con molta facilità. Meglio evitare impegni gravosi e siate molto cauti se dovete mettervi alla guida.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere è timida e ritrosa, vi lascia a voi stessi nelle faccende di cuore. Qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale, tenetevi pronti a eventuali tempeste: l’amore si fa litigioso…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 18 agosto 2023), le stelle odierne sono imprevedibili e potrebbero lanciarvi degli attacchi a cui dovrete reagire con prontezza di riflessi. Se sospettate qualcosa per oggi, cercate di studiare in anticipo le vostre mosse.

Pesci

Cari Pesci, oggi splende una Luna fantastica nel vostro cielo, ma non del tutto benefica. Siate prudenti con il cibo, specialmente il pesce: le intossicazioni alimentari sono fastidiose con questo caldo…