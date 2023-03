Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, potreste sentirvi un po’ sopraffatti dalle responsabilità, specialmente se connesse alla sfera economica. Cercate di gestire le cose una alla volta: con un pizzico di organizzazione in più, potete superare la giornata con successo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, grazie all’arrivo di Venere nel vostro cielo, il vostro sex appeal ne trae grande beneficio. Per voi cuori liberi, potete contare su grandi successi, mentre chi di voi è già impegnato farà faville col partner!

Gemelli

Cari Gemelli, sentirete il bisogno di rilassarvi e di dedicare più tempo a voi stessi. Concedetevi pure una pausa dal solito tran tran e fate qualcosa di semplice, ma piacevole: fare una passeggiata all’aria aperta, leggere un buon libro o trascorrere del tempo con le persone a cui volete bene.

Cancro



Cari Cancro, fate fluire all’esterno la vostra energia e fatela confluire verso quei progetti che hanno bisogno dell’appoggio di tutti. Non abbiate paura di provare qualcosa di diverso per una volta e fate affidamenti su nuove persone.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 marzo 2023), le stelle di oggi delineano un cielo molto piccante, ricco di opportunità alquanto coinvolgenti e sensuali. Dal vostro canto, la cosa non vi dispiace affatto, perché sentite il bisogno di fare qualcosa che sovverta le regole della vostra routine.

Vergine

Cari Vergine, la stella dell’amore vi sorride e vi aiuta a trovare un equilibrio piacevole nella vostra vita sentimentale. Tuttavia, lo stesso non si può dire del resto: siete ancora alla ricerca di un benessere generale.

Bilancia

Cari Bilancia, avete molta energia, quanta basta per affrontare a testa alta ogni sfida che si presenterà durante la giornata. Approfittate di questa carica vitale per portare a termine alcune faccende.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste avere diverse difficoltà nel gestire le vostre emozioni: siete provocati da Venere, che attende nel vedere le vostre reazioni. Detto ciò, cercate di capire se volete davvero andare avanti così o fare qualcosa a riguardo.

Sagittario

Cari Sagittario, nel settore degli affari avrete la mente aguzza e le mani veloci: siete scaltri, ma occhio a non diventare troppo impulsivi! Prendetevi sempre il tempo di riflettere.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sentite il bisogno di essere più indipendenti e autonomi, segno che state cambiando e avete bisogno di evolvere. Fate ciò che ritenete giusto, trovando un sano equilibrio tra libertà e responsabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 marzo 2023), assicuratevi che i vostri piani per il futuro siano ben definiti e pronti a prendere il volo. La giornata vi riserva dei momenti speciali rispetto all’amore: avete carisma e fascino da vendere oggi!

Pesci

Cari Pesci, l’influsso astrale di Venere in Toro continua a riversarsi su di voi, lasciando spazio a una situazione ambivalente, soggetta a molteplici interpretazioni. L’amore dunque tentenna e vi chiede il da farsi.