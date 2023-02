Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata all’insegna della passione e delle emozioni. Preparatevi a vivere momenti intensi e di grande erotismo in amore, specie se avete un partner. Il weekend in arrivo può essere un’ottima occasione per riaccendere l’intesa. Sul lavoro riuscirete a farvi notare da una persona importante!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, attenti a chi vi circonda perché non tutti sono sinceri. Qualcuno che si fa tanto l’amico in realtà trama contro di voi. In amore situazione stabile, senza particolari novità né in bene né in male. Anche se in realtà preferite stare da soli. Sul lavoro arrivano presto novità.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata molto favorevole per i sentimenti, sia per le coppie che possono prendere decisioni importanti sia per chi è single e può incontrare l’anima gemella. Rimboccatevi le maniche. Sul lavoro invece è un periodo di stasi e con poche novità.

Cancro



Cari Cancro, giornata positiva in amore. Chi ha vissuto litigi e incomprensioni, può finalmente chiarirsi e far tornare il sereno all’interno della coppia. Sul lavoro attendete risposte alle vostre domande, ma per il momento non arrivano e questo vi crea forte stress.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 febbraio 2023), preparatevi a vivere forti emozioni, d’altronde avete la Luna nel segno. Approfittatene per trascorrere una piacevole serata in compagnia del partner. Sul lavoro la vostra professionalità verrà ripagata.

Vergine

Cari Vergine, qualcosa non va dal punto di vista economico, ma evitate che questo possa influire sulla stabilità della vostra relazione. Piuttosto parlatevi e chiaritevi prima che la situazioni peggiori irrimediabilmente. Sul lavoro siate collaborativi con i vostri colleghi, potrete avere successo e migliorare i guadagni.

Bilancia

Cari Bilancia, tutto sta andando per il meglio e vi sembra quasi impossibile! Dovete però rallentare un po’ i ritmi perché state facendo troppo e rischiate che il fisico non lo regga. Evitate allora di strafare, meglio muoversi con calma e tranquillità. Vedrete che le stelle sapranno consolarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo è un periodo interessante e prolifico per il vostro segno. Specie sul piano professionale, dopo tanti sacrifici, potete finalmente togliervi delle belle soddisfazioni personali. I sacrifici prima o poi danno sempre i loro frutti.

Sagittario

Cari Sagittario, siete tentati a mostrarvi in maniera diversa da ciò che siete realmente. Questo solo per ingraziarvi gli altri e conquistare la simpatia altrui. Ne vale davvero la pena. Il consiglio è di non farlo, perché prima o poi vi si potrebbe ritorcere contro. E allora meglio essere se stessi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ottima giornata per il vostro segno. Potreste aver attirato le attenzioni sentimentali di qualcuno, anche se questa persona non si è ancora dichiarata e voi non ve ne siete accorti. Sul lavoro è il momento di rimboccarsi le maniche, darsi da fare e dimostrare le proprie capacità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 febbraio 2023), evitate di fare agli altri ciò che non volete venga fatto a voi. In primis le critiche sul lavoro altrui. Ognuno ha il suo modo di agire e le proprie idee, e finché si opera correttamente non è bello giudicare.

Pesci

Cari Pesci, giornata tranquilla all’insegna del relax. D’altronde il weekend serve proprio a questo. Vi sentite poco soddisfatti del vostro lavoro e della vita che vivete, nonostante non ci siano particolari ostacoli sul vostro cammino. Cercate di mettere da parte questa melanconia e ritrovare il sorriso.