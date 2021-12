Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 17 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, siete ottimisti e probabilmente porterete cambiamenti positivi nella vostra vita. Il vostro fronte finanziario rimane soddisfacente poiché è probabile che voi possiate guadagnare profitti da una fonte inaspettata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, prestate attenzione alle questioni casalinghe. Per quanto riguarda il lavoro, è probabile che nuovi progetti vi tengano occupati. Potreste subire un’eccessiva pressione lavorativa.

Gemelli

Cari Gemelli, un massaggio rilassante potrebbe darvi sollievo e aiutarvi ad alleviare lo stress. Chi ha una relazione a distanza nelle prossime ore potrebbe dover affrontare momenti difficili.

Cancro



Cari Cancro, è probabile che la vostra natura comprensiva conquisti degli amici. Potreste ricevere denaro da un’impresa commerciale di famiglia. Non una cattiva notizia…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 dicembre 2021), potrebbero esserci frequenti litigi sul fronte domestico, che rischiano di rovinare l’atmosfera armoniosa. La vostra facciata professionale appare molto brillante.

Vergine

Cari Vergine, cercate benessere fisico e mentale. In amore è probabile che vi connetterete a livello emotivo con il vostro partner romantico.

Bilancia

Cari Bilancia, è probabile che voi dobbiate affrontare realtà di base che potrebbero farvi raddoppiare gli sforzi per avere successo nella vita. Potreste spendere soldi in regali costosi…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, trascorrere del tempo con i propri cari può migliorare le vostre capacità interpersonali. Il vostro talento e le vostre capacità potrebbero essere apprezzate dai vostri capi.

Sagittario

Cari Sagittario, la meditazione può portare pace. Potreste trovare difficile bilanciare la vostra vita amorosa con orari di lavoro frenetici. Provateci!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il vostro livello di pazienza potrebbe essere al suo apice, il che potrebbe farvi compiere i giusti passi nella giusta direzione. Attenzione alle spese: potreste spendere per oggetti non necessari.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 dicembre 2021), evitate di litigare con gli anziani. Potreste ricevere ulteriori responsabilità di gestione dei vostri subordinati in assenza di un anziano.

Pesci

Cari Pesci, potete lavorare per mantenere uno stile di vita sano. Le coppie appena sposate si esprimeranno meglio, rafforzando l’intimità fisica nella loro relazione.