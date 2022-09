Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 16 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete combattivi, ma sapete anche come perdonare. Ora siete finalmente calmi, sereni, avete ritrovato la giusta serenità: continuate così, l’equilibrio è quello giusto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, basta paure: è arrivato il momento di parlare, di esprimervi senza timore. L’energia non vi manca, ma oggi – 16 settembre – forse è meglio mantenere la calma e riflettere prima di agire!

Gemelli

Cari Gemelli, siete un po’ confusi, non sapete bene come muovervi e avete bisogno di ritrovare la tranquillità di sempre. Avete bisogno di ricaricare le batterie!

Cancro



Cari Cancro, avete bisogno di riflettere, poi potrete prendere delle decisioni importanti. Avete combattuto tanto, avete fatto molti sforzi e ora siete stanchi. Relax!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 settembre 2022), non siete molto concentrati, siete distratti, pensate troppo e non sapete come portare a termine i vostri progetti. Rilassatevi, con calma riuscirete a fare tutto!

Vergine

Cari Vergine, siete ottimisti, positivi, energici. Insomma, siete in ottima forma e il vostro fisico lo dimostra. Avanti così, questa è la strada giusta.

Bilancia

Cari Bilancia, state per mettere in discussione tutta la vostra vita, ma cercate di mantenere la calma. A volte fare un passo indietro, guardarsi dentro aiuta. E non poco.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tutto procede secondo i piani, ma la vita scorre velocemente. Siete felici, avete ritrovato il vostro equilibrio, ma avete bisogno di rimettervi in forma.

Sagittario

Cari Sagittario, tutto corre, ma voi avete bisogno di fermarvi, di rallentare i ritmi e guardarvi dentro. Avete bisogno di fare più sport, di rilassarvi e dedicare del tempo a voi stessi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la giornata è da vivere, sono favoriti gli incontri speciali. Prima, però, cercate di fare chiarezza nel vostro cuore e di trovare il giusto equilibrio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 16 settembre 2022), chi vi sta attorno si fida di voi, vi stima. Anche se voi nell’ultimo periodo siete nervosi e avete bisogno di libertà, dei vostri spazi!

Pesci

Cari Pesci, favorite le relazioni, presto vi accorgerete che tutti gli sforzi verranno ripagati. Le soddisfazioni sono dietro l’angolo, ma ora avete bisogno di concedervi una serata romantica, in compagnia di una persona piacevole…